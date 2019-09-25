Son Dakika Haberleri: ÜNİGFB'den öğrencilere gruplarına üye olmaları yönünde çağrı
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ÜNİGFB'den öğrencilere gruplarına üye olmaları yönünde çağrı

38 dakika önce

Bilecik UNI Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, kent merkezinde kurdukları stantta Bilecik'e gelen üniversiteli Fenerbahçelileri gruplarına üye yapıyorlar.

ÜNİGFB'den öğrencilere gruplarına üye olmaları yönünde çağrı, System.String[]

Bilecik UNI Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, kent merkezinde kurdukları stantta Bilecik'e gelen üniversiteli Fenerbahçelileri gruplarına üye yapıyorlar.


Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğrencileri tarafından kurulan Bilecik UNI Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, Bilecik Belediyesi Aile Çay Bahçesi önünde kurdukları üye kayıt standında kente gelen üniversiteli Fenerbahçe taraftarlarını gruplarına üye yapıyorlar. Takımlarının her zaman olduğunu söyleyen Bilecik UNI Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu Başkanı Şerif Demirkan Demir, "Bizim buradaki amacımız hem takıma hem de grubumuza destek olmak. Bilecik'e üniversite okumaya gelen Fenerbahçeli arkadaşlarımıza grubumuza üye yaparak kocaman bir aile oluyoruz. Biz sadece burada taraftar grubu değil bir aileyiz. Bugün standımızı Fenerbahçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Kongre Üyesi İbrahim Rafet Sünetci ziyaret ederek bizlere destek oldu. Bizler takımımızı Bilecik'te en üste taşımak için elimizden geleni yapıyor ve yapmaya devam edeceğiz. Bizlere katılmak isteyen üniversiteli arkadaşlarımız standımızı ziyaret ederek gurubumuza katılabilirler" dedi. - BİLECİK

Fenerbahçe, Bilecik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:44 Kaynak: İHA
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