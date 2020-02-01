UNİKOP bölge ekonomisine katkı verecek projeler hazırlayacak - Son Dakika

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ), Konya Ovası Projesi (KOP) Üniversiteler Birliğiyle (UNİKOP) bölge ekonomisine katkı verecek projeler hazırlayacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) 2020 Dönem Başkanlığına seçilen KAEÜ, üye üniversitelerle birlikte yeni proje planlamalarına başladı.

KAEÜ Senato salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan UNİKOP Stratejik Planlama Kurul Başkanı ve KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, bölge üniversitelerinin iş birliği içinde çalışmasıyla ekonomik kalkınma, akademik ve sektörel anlamda gelişmiş faaliyetler yürütüleceğini aktardı.

UNİKOP Dönem Başkanlığı görevini daha önce yürüten üniversitelere teşekkür eden Kurt, yeni dönemde bölge üniversiteleriyle birlikte önemli projeler hazırlayacaklarını, projelerin ciddi kazanımlar getirmesini hedeflediklerini ifade etti.

Stratejik Planlama Kurulu üyeleri ve koordinatörlerin yapılması planlanan faaliyetler hakkında fikir alışverişi ve değerlendirmede bulunduğu toplantıya, Konya Selçuk, Niğde Ömer Halisdemir, Aksaray Karamanoğlu Mehmet Bey, Karatay, Necmettin Erbakan, Kırıkkale, Yozgat Bozok, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Kapadokya, Konya Gıda ve Tarım, Konya Teknik üniversiteleri ile koordinatörleri katıldı.