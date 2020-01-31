Unikop, dönem başkanlığı ilk toplantısı KAEÜ'nde yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Unikop, dönem başkanlığı ilk toplantısı KAEÜ'nde yapıldı - Son Dakika

Unikop, dönem başkanlığı ilk toplantısı KAEÜ'nde yapıldı

7 saat önce

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (Unikop) 2020 Dönem Başkanlığını üstlenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, ilk toplantısını yaptı.

Unikop, dönem başkanlığı ilk toplantısı KAEÜ'nde yapıldı, System.String[]

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (Unikop) 2020 Dönem Başkanlığını üstlenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, ilk toplantısını yaptı.


KAEÜ'si, Senato Salonunda gerçekleşen toplantıya; Rektör Yardımcısı ve Unikop Stratejik Planlama Kurul Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Selçuk Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcıları ve Unikop koordinatörleri, KAEÜ'si Unikop Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Filik ile Unikop yetkilileri katıldı.


Tanıtım filminin izlenmesi ile başlayan toplantıda Rektör Yardımcısı ve Unikop Stratejik Planlama Kurul Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Unikop'un kuruluşu ve şimdiye kadar gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgiler verdi.


Unikop'un bölge üniversitelerinin iş birliği içinde çalışmasına, akademik ve sektörel anlamda faaliyetler yürütmesine katkı sağlamak için kurulduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Kurt, 2013 yılında Selçuk Üniversitesinin, 2014 yılında Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin, 2015 yılında Aksaray Üniversitesinin, 2016 yılında Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesinin, 2017 yılında KTO Karatay Üniversitesinin, 2018 yılında Necmettin Erbakan Üniversitesinin, 2019 yılında Kırıkkale Üniversitesinin Unikop Dönem Başkanlığı görevini yürüttüğünü söyledi.


Toplantı, kurulun fikir alışverişi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Mustafa Kurt, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:58 Kaynak: İHA
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