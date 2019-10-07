Unilever atıksız bir dünya için

Unilever, 2025 yılına kadar, 100 bin tondan fazla plastik ambalaj malzemesini ortadan kaldıracağını ve sattığından daha fazla plastik ambalajı toplayarak işleyeceğini duyurdu.

Türkiye'de OMO, Dove, Domestos ve Knorr gibi markaların üreticisi Unilever, plastik atıkları azaltma ve plastikler için döngüsel bir ekonomi yaratmaya yardımcı olma yönünde yeni ve iddialı taahhütler açıkladı.

Buna göre Unilever 2025 yılına kadar:

• Net plastik ambalaj kullanımını 100.000 tondan fazla azaltarak ve geri dönüştürülmüş plastik kullanımını hızlandırarak birincil plastik kullanımını yarı yarıya azaltmayı,

• Sattığından daha fazla plastik ambalajın toplanmasına ve işlenmesine yardımcı olmayı taahhüt etti.

Bu taahhütle Unilever, tüm ürünlerinde net plastik azaltımı konusunda taahhüt veren ilk büyük küresel tüketici ürünleri şirketi oldu.

"Plastiğin belli bir yeri var, ama bu yer kesinlikle doğa değil!" diyen Unilever Dünya Başkanı Alan Jope, söz konusu taahhütle ilgili olarak şunları söyledi:

"Vizyonumuz, plastiğin çevreye olan etkisinin önüne geçerek, daimi olarak ekonomi içinde kalmasını sağlamak için herkesin birlikte çalıştığı bir dünya yaratmak. Plastiğimiz bizim sorumluluğumuz.

"Bu nedenle, döngüsel bir ekonomiye yönelme çabalarımızın bir parçası olarak, sattığımızdan daha fazlasını geri toplamayı taahhüt ediyoruz. Ancak hızla harekete geçersek ve plastik döngüsünün her noktasında radikal aksiyonlar alırsak bu hedefe ulaşabiliriz.

"Başlangıç noktamız tasarım olmalı; böylece kullandığımız plastik miktarını azaltabiliriz ve daha sonra da giderek daha fazla geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde edilen plastikleri kullanabiliriz.

"Ayrıca tüm plastik ambalajlarımızın, yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir hale gelmesi konusunda kararlıyız. Bunun için ambalajlama ve ürünlere yönelik yaklaşımımızı en baştan yeniden değerlendireceğiz.

"Yeni ve inovatif ambalaj malzemeleri kullanmamızı sağlayan, yeniden kullanılabilir ve doldurulabilir ürün formatları gibi yeni iş modellerini, benzersiz bir hız ve yoğunlukta yaygınlaştırmamız gerekiyor."

Unilever'in bu taahhüdü, şirketin 2025 yılına kadar 1 yılda yaklaşık 600.000 ton plastiğin toplanmasına ve işlenmesine yardımcı olmasını öngörüyor. Bu hedefe, Unilever'in faaliyet gösterdiği pek çok ülkede atık yönetimi altyapısını geliştiren yatırımlar ve ortaklıklarla ulaşılacak.

Ellen MacArthur Vakfı'nın Kurucusu Ellen MacArthur da yaptığı açıklamada, "Unilever'in bugünkü açıklaması plastik için döngüsel bir ekonomi yaratmada önemli bir adım oluşturuyor. Unilever, gereksiz ambalajlamayı; yeniden kullanılabilir, doldurulabilir paketler ve konsantre ürünler gibi yeniliklerle ortadan kaldırarak; işletmelerin geri dönüştürülmüş plastik kullanımlarını artırırken, yeni plastiklerden nasıl uzaklaşabileceğini gösteriyor. Diğer şirketleri de bu yaklaşımı takip etmeye çağırıyoruz, böylece toplu olarak ihtiyaç duymadığımız plastikleri ortadan kaldırabilir ve inovasyonlar yapabiliriz, ihtiyaçlarımızı döngüsel bir yapı üzerinden temin edebilir ve nihayetinde plastik ambalajların asla atık olamayacağı bir ekonomik sistem kurabiliriz" dedi.