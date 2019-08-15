Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ'ye soruşturma
1 saat önce
Rekabet Kurulunca, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:19 Kaynak: AA
Rekabet Kurulunca, Unilever
Sanayi ve Ticaret Türk AŞ hakkında soruşturma açılması kararlaştırıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ'nin nihai satış noktalarında rakip dondurma ürünlerinin satışını engellediği ve fiili münhasırlık oluşturarak ilgili kanunu ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
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