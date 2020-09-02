Unilever, temizlik ürünlerinden fosil yakıt maddelerini çıkarıyor

Unilever, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla temizlik ürünlerinden 2030 yılına kadar fosil yakıttan elde edilen kimyasalları bırakacağını duyurdu.

Tüketici devi Unilever, firmanın en ünlü Omo, Cif, Domestos ve Sunlight markalarının da aralarında bulunduğu birçok temizlik ürünlerinden 2030 yılına kadar fosil yakıt kökenli petrokimyasalları çıkararak yerine bitkilerden ve yosun gibi deniz ürünlerinden elde edilen maddeleri kullanacağını duyurdu. Unilever'in yaptığı açıklamada, firmanın temizlik ürünlerinde kullandığı kimyasalların, ürünlerin toplam karbon ayak izinin yüzde 46'sını oluşturduğunu, bu maddelerin daha sürdürülebilir muadilleri ile değiştirilmesi halinde ürünlerin karbon ayak izinin yüzde 20'lere kadar indirilebileceğini bildirdi. Dev firma, Temiz Gelecek (Clean Future) proje için 1.2 milyon dolarlık bir yatırım yapmayı planlıyor.

Korona virüs, temizlik ürünlerine duyulan rağbeti arttırıyor

Dove sabun ve Persil deterjanları gibi birçok markayı bünyesinde bulunduran Birleşik Krallık- Hollanda merkezli firma tarafından yapılan açıklamada, korona virüs pandemisi nedeniyle temizlik ürünlerine yönelik talebin beklenmedik derecede arttığı bildirildi. Unilever'in Ev Temizlik Ürünleri Bölümü Başkanı Peter ter Kulve, "İnsanlar daha fazla ekonomik, sürdürülebilir ve geleneksel muadilleri kadar kaliteli ürünler istiyor. Yeryüzünde fazla miktarda bulunan karbonu yeterli ölçüde kullanmayı öğrendiğimiz zaman, yer altındaki karbonu yüzeye pompalamayı durdurmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Unilever, doğada yok olabilen ve su tasarrufu sağlayan maddelerin üretilmesi hedeflenerek biyoteknoloji araştırmalarında kullanılmak üzere 1.2 milyon dolarlık yatırım yapacağını açıkladı. - LONDRA