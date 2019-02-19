Son Dakika Haberleri: Ünilig Curling Müsabakaları, Erzurum'da Başladı

Ünilig Curling Müsabakaları, Erzurum'da Başladı

1 saat önce

Üniversiteler Ligi (Ünilig) curling müsabakaları, Erzurum'da başladı.

Ünilig Curling Müsabakaları, Erzurum'da Başladı, System.String[]
Üniversiteler Ligi (Ünilig) curling müsabakaları, Erzurum'da başladı.

Erzurum Curling Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 6'şar erkek ve kadın üniversite takımlarından 120 sporcu katılıyor.

Organizasyon 21 Şubat Perşembe günü yapılacak yarı final ve final maçlarının ardından kupa ve madalya töreniyle sonra erecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Uzmanı ve Ünilig curling branşı sorumlusu Dilek Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünilig kapsamında Erzurum'da curling müsabakalarının beşincisini düzenlediklerini belirterek, "Sporcularımız ilk maçlarına çıkıp, mücadeleye başladı. Yoğun sürecek 2 günlük programın ardından organizasyonun son gününde yarı final ve finale çıkan takımlar maçlarını tamamlayacak." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi sporcularından Uğur Büyücü de müsabakaların çekişmeli geçtiğini anlatarak, "Maçlar güzel geçiyor. Sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum." diye konuştu.

Sporculardan Ufuk Teber ise curling branşını çok sevdiğini ifade ederek, müsabakaların zevkli geçtiğini ve müsabaka sonrası birincilik kazanmayı hedeflediklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 02:11 Kaynak: AA

Spor
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