Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde - Son Dakika
Son Dakika Güncel Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde - Son Dakika

Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde

6 saat önce

Jandarmanın Unimog askeri araçları, Elazığ'da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılmak üzere görevlendirildi.

Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde, System.String[]

Jandarmanın Unimog askeri araçları, Elazığ'da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılmak üzere görevlendirildi.


24 Ocak'taki meydana gelen 6.8'lik depremin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin yardımına Jandarma Genel Komutanlığına ait Unimog marka askeri kamyonetler yetişti. Ankara'dan Elazığ'a getirilen araçların depremzedelerin eşyalarının şehir içinde taşınmasında kullanılarak görev alacağı belirtildi. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
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