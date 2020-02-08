Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde - Son Dakika

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Unimog askeri araçlar Elazığ'da depremzedeler için görevde
6 saat önce
Jandarmanın Unimog askeri araçları, Elazığ'da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılmak üzere görevlendirildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:53 Kaynak: İHA
Jandarmanın Unimog askeri araçları, Elazığ'da depremzedelerin eşyalarının taşınmasında kullanılmak üzere görevlendirildi.
24 Ocak'taki meydana gelen 6.8'lik depremin ardından depremzedelerin yaraları sarılmaya devam ediyor. Bu kapsamda eşyalarını taşıyacak araç bulmakta zorlanan ağır hasarlı ev sahiplerinin yardımına Jandarma Genel Komutanlığına ait Unimog marka askeri kamyonetler yetişti. Ankara'dan Elazığ'a getirilen araçların depremzedelerin eşyalarının şehir içinde taşınmasında kullanılarak görev alacağı belirtildi. - ELAZIĞ
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