Karabük'te dünya evine giren Muhammet ve Aysun Çakman çifti, yoğunlukla askeri alanda kullanılan Unimog kamyonetini gelin arabasına çevirdi.
Off-Road tutkunu damat Muhammet Çakman, dünya evine gireceğini eşini, süslediği üstü açık Unimog kamyoneti ile almaya gitti. Eşini yanına bindirerek şehirde tur atan Çakman çiftine 4x4 Off-Road araçları da eşlik etti. Vatandaşların şaşkın bakıları ve alkışladığı çift konvoy halinde düğünlerinin yapılacağı salonun yolunu tuttu. - KARABÜK
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yaşam › Unimog'u gelin arabası yaptılar, vatandaşların alkışları ile salona gittiler - Son Dakika