UnionPay kullanıcıları Türkiye'de QR ile ödeme yapabilecek

İş Bankası küresel düzeyde 16.5 milyondan fazla üye işyerinde kabul edilen UnionPay QR kod ile ödeme yöntemini Avrupa'da kabul eden ilk banka oldu.

Türkiye İş Bankası ve UnionPay International arasında yapılan anlaşmayla, "UnionPay" mobil uygulama kullanıcıları, İş Bankası üye işyerlerinde UnionPay QR kodunu okutarak ödeme yapabilecek. İş Bankası'nın Maximum İşyerim uygulamasını indiren üye işyerleri de UnionPay QR seçeneği ile kolayca ödeme kabul edebilecek.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, "Türkiye'yi ziyaret eden Çinli turistlerin sayısının her geçen yıl artmasıyla birlikte UnionPay logolu kartlarla yapılan işlem hacimleri de önemli ölçüde arttı. UnionPay ile süregelen işbirliğimize eklemiş olduğumuz QR kodu ile ödeme işbirliği, Çinli tüketicilerin QR teknolojisine dayanan mobil ödeme alışkanlıkları ve beklentileri göz önüne alındığında, kendi ülkelerinde yaşamış oldukları ödeme deneyimlerini ülkemizde de devam ettirebilmeleri adına büyük önem arz ediyor. Maximum İşyerim uygulamasını kullanan üye işyerlerimiz UnionPay QR seçeneği ile Çinli turistlerden ödeme kabul edebilecek. Bu işbirliği sayesinde, UnionPay mobil uygulamasını kullanan Çinli turistlerin QR ile ödeme hizmetini İş Bankası aracılığı ile ülkemizde de alacak olmaları, başta turistik bölgelerdeki yerel işletmeler olmak üzere işyerlerinin hacimlerine önemli ölçüde katkı sağlayacak" dedi ve ekledi:

"Üye işyeri altyapımızla desteklediğimiz farklı ödeme yöntemleriyle, yerel işletmelerimizin gerek ülkemize gelen turistlere daha kolay satış yapmasını gerekse uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırarak e-ihracat hacimlerinin artmasını desteklemek için çalışıyoruz. Ülkemize gelen turist sayısında ve de turist çeşitliliğinde yaşanan artış, yerel işletmelerimizin gelen turistlere kolay satış yapabilmesi için farklı ülkelerden gelen daha geniş müşteri kitlesine onların geldikleri ülkelerdeki farklı ödeme alışkanlarına cevap verecek teknik imkana sahip olmasını gerektiriyor. Bu bakış açısı ile günden güne sürekli olarak büyüttüğümüz uluslararası yerel ödeme yöntemlerini desteklemeye yönelik işbirliklerimizin en büyük halkası olan UnionPay işbirliğimiz ile birlikte Çinli turistlerin yoğun olarak tercih ettikleri UnionPay mobil ödeme uygulaması ile Türkiye'ye geldiklerinde hızlı ve güvenli ödeme yapabilmelerini, böylece tatilleri boyunca kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlıyoruz."

UnionPay International Orta Doğu Bölgesi Genel Müdürü Han Wang, "UnionPay olarak Türkiye'de bir mobil ödeme köprüsü kurmaktan çok memnunuz. İş Bankası ile yapılan QR kod kabulündeki bu önemli işbirliği, UnionPay kart sahiplerinin Türkiye'ye olan seyahatlerindeki ödeme deneyimlerini zenginleştirecektir" dedi.