Son Dakika Haberleri: UNIQ İstanbul 19 Nisan Gecesi 'Dark Side Of The Moon' Partisi

UNIQ İstanbul 19 Nisan Gecesi 'Dark Side Of The Moon' Partisi

6 dakika önce

UNIQ İstanbul, 19 Nisan akşamı yılın en iddialı partilerinden 'Dark Side of the Moon' ile korku dolu bir partiye ev sahipliği yapacak.

UNIQ İstanbul 19 Nisan Gecesi 'Dark Side Of The Moon' Partisi, System.String[]

Tüm zamanların en ürkütücü Halloween Partisi – Pumpkin in the Forest ile Cadılar Bayramına damga vuran UNIQ İstanbul her ay dolunay gecelerinde düzenleyeceği 'Dark Side of the Moon' partileri ile İstanbullulara heyecan dolu anlar yaşatacak.

'Korku' dolu anların yaşanacağı gecede Alican ve Jamie S'in DJ performansları ile UNIQ İstanbul ormanında sınırsız eğlence hüküm sürecek. Karanlık çöktükten hemen sonra, dolunayın gizemli ışığı geceyi aydınlatmaya başlarken UNIQ İstanbul, sıra dışı ve birbirinden ilginç sürprizleriyle konuklarına ''korku'' ve ''eğlenceyi'' bir arada sunmaya devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:36 Kaynak: Bültenler

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