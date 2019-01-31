Son Dakika Haberleri: Uniq'ten Kışa Damga Vuracak Parti: Ice Ice Baby!

Uniq'ten Kışa Damga Vuracak Parti: Ice Ice Baby!

40 dakika önce

UNIQ İstanbul 21 Şubat'ta 'Ice Ice Baby' partisiyle yılın en romantik, en heyecanlı ve en eğlenceli kış partisine imzasını atacak.

Uniq'ten Kışa Damga Vuracak Parti: Ice Ice Baby!, System.String[]

Konsept partileriyle her yaştan ve her zevkten insan için cazip alternatifler sunan UNIQ İstanbul, aynı mekanda bulunan insanları oyun ile tanıştırıp yeni bir trend yaratan Pub Story işbirliği ile yılın en iddialı kış partisine ev sahipliği yapacak. 21 Şubat'ta gerçekleştirilecek 'Ice Ice Baby' partisiyle İstanbullular romantik, heyecanlı ve bir o kadar da keyifli kış partisinde doyasıya eğlenecek.

Partiye katılanlar ilk olarak etkinlik alanı içindeki çadırda Pub Story oynayacaklar. Partiye özel olarak kurgulanan içeriklerle konuklara verilecek seçili görevlerle katılımcılar yeni insanlarla tanışma fırsatı yakalayıp unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Oyunun ardından Türkiye'nin en büyük açık hava buz pisti 'Winter Tales'te buz pateni keyfini tecrübe edecek katılımcılar aynı zamanda DJ performansı ile eğlencede sınır tanımayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:28 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Güncel
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