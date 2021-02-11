Ubisoft ve PlayStation'ın ardından Xbox indirimleri de başladı | Son gün 15 Şubat!
11.02.2021 11:54
Xbox, oyunlarda indirimlerin başladığını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Ubisoft ve PlayStation'ın yaptığı indirimlerin arkasında kalmak istemeyen firma, digital mağazası üzerinden yüzde 60'a kadar varan fırsatları oyunseverlere sundu. Xbox indirimli oyunları neler? Xbox Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi etkinliğinde yer alan oyunlar...
"Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi" adı altında fırsatlar başlamış durumda.15 Şubat'a kadar devam edecek olan indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
XBOX İNDİRİMLİ OYUNLAR
- NBA 2K21 - 199,60 TL
- Devil May Cry 5 - 91,20 TL
- Tomb Raider: Definitive Edition - 12,75 TL
- Far Cry 5 - 63,50 TL
- Watch Dogs: Legion - 282,00 TL
- Grand Theft Auto V: Premium Edition - 82,50 TL
- Control Ultimate Edition - 167,30 TL
- Mafia: Definitive Edition - 194,25 TL
- Red Dead Redemption 2 - 211,05 TL
- Call of Duty®: Black Ops Cold War - Standart Sürüm - 449,25 TL
- Yakuza: Like a Dragon - 320,25 TL
- Immortals: Fenyx Rising - 339,60 TL
Xbox indirimli oyunlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.