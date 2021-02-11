Ubisoft ve PlayStation'ın ardından Xbox indirimleri de başladı | Son gün 15 Şubat!

"Ay Takvimi Yeni Yıl İndirimi" adı altında fırsatlar başlamış durumda.15 Şubat'a kadar devam edecek olan indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

XBOX İNDİRİMLİ OYUNLAR

NBA 2K21 - 199,60 TL

Devil May Cry 5 - 91,20 TL

Tomb Raider: Definitive Edition - 12,75 TL

Far Cry 5 - 63,50 TL

Watch Dogs: Legion - 282,00 TL

Grand Theft Auto V: Premium Edition - 82,50 TL

Control Ultimate Edition - 167,30 TL

Mafia: Definitive Edition - 194,25 TL

Red Dead Redemption 2 - 211,05 TL

Call of Duty®: Black Ops Cold War - Standart Sürüm - 449,25 TL

Yakuza: Like a Dragon - 320,25 TL

Immortals: Fenyx Rising - 339,60 TL

Xbox indirimli oyunlarına ulaşmak için buraya tıklayınız.