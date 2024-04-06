Uniswap, 2 Trilyon Dolarlık İşlem Hacmiyle Tarihi Bir Başarıya İmza Attı - Son Dakika
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Uniswap, 2 Trilyon Dolarlık İşlem Hacmiyle Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Uniswap, 2 Trilyon Dolarlık İşlem Hacmiyle Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Ethereum tabanlı DeFi platformu Uniswap, 2 trilyon dolarlık işlem hacmiyle önemli bir kilometre taşına ulaştı. Uniswap, merkezi olmayan bir yapı sunarak açık kaynaklı bir protokol kullanıyor. Şubat ayında yapılan yönetişim değişiklikleriyle kullanıcı bağlılığını artırarak liderliğini sağlamlaştırması hedefleniyor.

06.04.2024 10:07  Güncelleme: 10:14
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Ethereum tabanlı DeFi platformu Uniswap, toplamda 2 trilyon dolarlık işlem hacmiyle yeni bir kilometre taşına ulaştı.

Uniswap Tarihi Bir Başarıya İmza Attı

Dünyanın en büyük merkezi olmayan borsası Uniswap, işlem hacmi bakımından önemli bir kilometre taşına ulaştı ve 2 trilyon doları aşarak tarihi bir başarıya imza attı. 2018 yılında kurulan Uniswap, Ethereum Blockchain ağı üzerinde çalışan en popüler DeFi (Merkezi Olmayan Finans) uygulamalarından biri konumunda.

Uniswap Labs tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saatlik işlem hacmi 2,9 milyar doları bulan platform, 5,5 yıllık tarihinde toplamda 2 trilyon dolarlık işlem hacmine ulaştı. Bu hacim Avustralya, Brezilya ve Güney Kore'nin gayri safi yurt içi hasılasından (GSYH) daha büyük.

Uniswap, Coinbase, Kraken ve Binance gibi merkezi borsalardan farklı olarak, merkezi olmayan bir yapı sunuyor ve açık kaynaklı bir protokol kullanıyor. Son verilere bakıldığında, Uniswap işlem hacmi bakımından bu devlerle yarışıyor olsa da henüz onları geride bırakabilmiş değil.

Uniswap Vakfı, platform kullanımını artırmak amacıyla Şubat ayında UNI tokenlarını yatıran ve stake eden kullanıcıları ödüllendirmeyi hedefleyen bir dizi yönetişim değişikliği teklif etti. Bu değişikliklerin, kullanıcı bağlılığını artırarak Uniswap'ın pazardaki liderliğini sağlamlaştırması bekleniyor.

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