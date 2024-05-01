Uniswap ve Robinhood İş Birliği ile Kripto Para Alımı Kolaylaşıyor - Son Dakika
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Uniswap ve Robinhood İş Birliği ile Kripto Para Alımı Kolaylaşıyor

Kripto para piyasalarına yeni bir soluk getiren Uniswap ve Robinhood, ortaklık duyurusu yaptı. Bu iş birliği sayesinde Uniswap kullanıcıları, Robinhood Connect üzerinden direkt olarak kripto para satın alabilecekler. Uniswap platformu, kullanıcılarına Robinhood hesapları, banka kartları ya da banka transferleri aracılığıyla kripto para satın alma olanağı sunmaya başladı.

01.05.2024 14:43  Güncelleme: 14:53
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Uniswap ve Robinhood yeni ortaklığını duyurdu. Kripto para piyasalarına yeni bir soluk getiren Uniswap ve Robinhood iş birliği, kullanıcılara büyük kolaylıklar sunuyor. Ortaklıkla birlikte Uniswap kullanıcıları, Robinhood Connect üzerinden direkt olarak kripto para satın alabilecekler.

Uniswap ve Robinhood'dan Kolay Kripto Alımı

Uniswap platformu, kullanıcılarına Robinhood Connect üzerinden Robinhood hesapları, banka kartları ya da banka transferleri aracılığıyla kripto para satın alma olanağı sunmaya başladı.

Merkeziyetsiz kripto borsası Uniswap tarafından kısa bir süre önce yapılan duyuruya göre, Robinhood Connect bu haftadan itibaren Uniswap'ın mobil uygulamasında hizmete girmiş bulunuyor. Bu yeni hizmet, Coinbase Pay ve Moonpay gibi diğer sağlayıcılarla birlikte, Uniswap üzerinden kripto para alımı yapılmasını sağlayan üçüncü bir seçenek olarak sunuluyor.

Uniswap üzerinden Robinhood Connect kullanarak ilk defa 10 dolarlık kripto para satın alacak kullanıcılar, Robinhood hesaplarında 10 dolarlık USDC kazanacaklar. Bu entegrasyon, Robinhood'un MetaMask'ta benzer bir hizmet başlatmasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Robinhood, son dönemde kripto para piyasasına olan ilgisini artırarak, ticaret platformunu genişletmeye devam ediyor. Şirket geçtiğimiz haftalarda New York'taki kullanıcıları için dört yeni kripto para birimini platforma dahil ettiğini açıklamıştı.

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Son Dakika Kripto Uniswap ve Robinhood İş Birliği ile Kripto Para Alımı Kolaylaşıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uniswap ve Robinhood İş Birliği ile Kripto Para Alımı Kolaylaşıyor - Son Dakika
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