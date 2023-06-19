United Airlines Yolcusu Uçakta Müstehcen Video İzledi - Son Dakika
Üye Girişi
United Airlines Yolcusu Uçakta Müstehcen Video İzledi

United Airlines Yolcusu Uçakta Müstehcen Video İzledi

19.06.2023 09:50

Bir United Airlines yolcusu uçuş sırasında telefonundan cinsel içerikli video izleyince diğer yolcuların tepkisiyle karşılaştı. Yüzü bile kızarmayan genç adam videonun sesini daha da açınca kabin görevlileri müdahale etmek zorunda kaldı. United Airlines konuyu araştıracaklarını ve yolculardan özür dilediklerini açıkladı.

Amerikan havayolu United Airlines'da uçan bir yolcu uçuş sırasında ortalığı birbirine kattı. Uçağın birinci sınıf bölümünde uçan genç adam telefonundan cinsel içerikli video açıp izlemeye başladı.

SESİNİ DAHA DA AÇTI

Yolcunun müstehcen video izlediğini gören bir diğer yolcu durumdan rahatsız oldu. Videoyu kapatması için genç adamı uyaran yolcu hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Yüzü bile kızarmayan genç adam diğer yolcuların da tepkisin görünce videonun sesini daha da açtı. Artan gerginlik sonrası kabin görevlisi olaya müdahale etti.

Uçakta cinsel içerikli video izlerken yakalanan yolcunun pişkinliği pes dedirtti

KONUYU ARAŞTIRACAKLAR

United Airlines şu anda konuyu araştıracaklarını söyleyip "Böyle bir deneyim yaşadığınız için gerçekten üzgünüz. Bunu duymak çok endişe verici" açıklamasıyla yolculardan özür diledi.

YORUMLAR
500

Cinsel içerikli görüntü, United Airlines, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa United Airlines Yolcusu Uçakta Müstehcen Video İzledi - Son Dakika


Son Dakika
10:44 Gram altın fiyatı 1.487 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 Altının gram fiyatı 1.487 lira seviyesinden işlem görüyor
10:41 MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya girenler belli oldu
10:36 MasterChef All Star'da ilk grupta ana kadroya giren son isim Rıfat oldu
10:35 Sağlık Bakanı Koca: Çocuklarda kızamığa bağlı ölüm iddiaları asılsızdır
10:31 Sağlık Bakanı Koca, kızamığa bağlı ölüm iddialarını yalanladı
10:31 Beşiktaş, Halil Dervişoğlu transferi için çalışmalarını hızlandırdı
10:26 Beşiktaş, Halil Dervişoğlu ile prensip anlaşmasına vardı! Transferin önünde tek bir engel var
10:14 Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
10:09 Son Dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2023 11:08:27. #1.13#
SON DAKİKA: United Airlines Yolcusu Uçakta Müstehcen Video İzledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement