Son Dakika Haberleri: United tribünlerinde gecenin fotoğrafı: Sir Alex Ferguson ve Ed Woodward
Son Dakika Spor United tribünlerinde gecenin fotoğrafı: Sir Alex Ferguson ve Ed Woodward - Son Dakika Spor

United tribünlerinde gecenin fotoğrafı: Sir Alex Ferguson ve Ed Woodward

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Sheffield United karşısında alınan 3-3 beraberliğin ardından çalkalanıyor.

United tribünlerinde gecenin fotoğrafı: Sir Alex Ferguson ve Ed Woodward, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Sheffield United karşısında alınan 3-3 beraberliğin ardından çalkalanıyor.


Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi tribünden izleyen Manchester United CEO'su Ed Woodward, karşılaşmanın son düdüğünün ardından istifaya davet edildi.


Stadyumda kötü futbol için protesto edilen Ed Woodward, sosyal medyada ise kulübün ve İngiliz futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson'la girdiği diyalog sebebiyle eleştirildi.


Ferguson'la hararetli bir şekilde konuşan Ed Woodward'ın vücut dilini eleştiren Manchester United taraftarları, bunun yanlış bir üslup olduğu yönünde paylaşımda bulundu.


Bir grup taraftar ise Ed Woodward'ın takımın başına geçmesi için Sir Alex Ferguson'ı ikna etmeye çalıştığı yönünde esprili paylaşımlar yaptı.


İkilinin stadyumdaki yüksek ses sebebiyle bağırarak ve el kol hareketleriyle konuştuğu tahmin ediliyor.


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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:31 
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