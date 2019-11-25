United tribünlerinde gecenin fotoğrafı: Sir Alex Ferguson ve Ed Woodward

Spor Arena Dış Haberler | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Sheffield United karşısında alınan 3-3 beraberliğin ardından çalkalanıyor.



Bramall Lane'de oynanan mücadeleyi tribünden izleyen Manchester United CEO'su Ed Woodward, karşılaşmanın son düdüğünün ardından istifaya davet edildi.



Stadyumda kötü futbol için protesto edilen Ed Woodward, sosyal medyada ise kulübün ve İngiliz futbolunun efsane ismi Sir Alex Ferguson'la girdiği diyalog sebebiyle eleştirildi.



Ferguson'la hararetli bir şekilde konuşan Ed Woodward'ın vücut dilini eleştiren Manchester United taraftarları, bunun yanlış bir üslup olduğu yönünde paylaşımda bulundu.



Bir grup taraftar ise Ed Woodward'ın takımın başına geçmesi için Sir Alex Ferguson'ı ikna etmeye çalıştığı yönünde esprili paylaşımlar yaptı.



İkilinin stadyumdaki yüksek ses sebebiyle bağırarak ve el kol hareketleriyle konuştuğu tahmin ediliyor.





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