United Volleys: 3-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor United Volleys: 3-0 - Son Dakika Spor

United Volleys: 3-0

6 saat önce

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: Vlatko Ristovski (xx) (Makedonya), Dominik Biegajlo (xx) (İngiltere)ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Koç (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Bravo (xxx), Caner (xx), Mirza (xx), Muhammet (xx)UNITED VOLLEYS: Smith (xx), Krick (xx),...

United Volleys: 3-0, System.String[]

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: Vlatko Ristovski (xx) (Makedonya), Dominik Biegajlo (xx) (İngiltere)

ARKASSPOR: Blankenau (xxx), Burak Güngör (xxx), Mustafa Koç (xxx), Adis (xxx), Yiğit (xxx), Matic (xxx), Bravo (xxx), Caner (xx), Mirza (xx), Muhammet (xx)

UNITED VOLLEYS: Smith (xx), Krick (xx), Mrdak (xx), Yanagida (xx), Sol (xx), Valkiers (xx), Toman (xx), Schöps (x), Henning (x)

SETLER: 25-21, 25-20, 25-22

SÜRE: 76 dakika (25, 25, 26)

Avrupa Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ikinci maçında Arkasspor, İzmir'de konuk ettiği Alman ekibi United Volleys'i 25-21, 25-20 ve 25-22'lik setlerle 3-0 yenerek çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşti. Mavi-beyazlılar Almanya'daki ilk maçı da 3-2 kazanmıştı.


- İzmir
Mustafa Kemal Atatürk, İngiltere, Makedonya, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:22 Kaynak: DHA
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