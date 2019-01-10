Univa, 2019'da Kapılarını Hem Öğrencilere Hem de Yatırımcılara Açacak

Gayrimenkul sektöründe farklılık oluşturan Erkanlı Holding'in hayata geçirdiği Univa Öğrenci Evleri projesi, 2019'da hem öğrenciler hem de yatırımcılar için yeni bir dönemin kapılarını aralayacak.

Gayrimenkul sektöründe farklılık oluşturan Erkanlı Holding'in hayata geçirdiği Univa Öğrenci Evleri projesi, 2019'da hem öğrenciler hem de yatırımcılar için yeni bir dönemin kapılarını aralayacak. Bu kapsamda Sakarya'daki ilk Univa Öğrenci Evi Kampüsü, öğrencilere bu yıl hizmet vereceği açıklandı.



Erkanlı Holding'in hayata geçirdiği Univa Öğrenci Evi Kampüsleri projesi 2019'da hizmet vermeye başlayacağı açıklandı. 2019 yılında tamamen öğrenci evi projelerine odaklanacaklarını açıklayan Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı, Sakarya'da hayata geçirilen ilk projeye değindi.



Erkanlı, "2016 yılı Kasım ayında ruhsat aldık, projeye de 2017 yılında başladık. Bugünkü rakamlar ile 160 milyon TL'lik yatırım yaptık. Sakarya'daki Öğrenci Evi Projemiz, 2019-2020 sezonunda öğrencilere hizmet vermeye başlayacak. Projedeki 808 adet dairenin tamamının satıldı. Projemize başladığımızda 125 bin TL olan fiyatlar 220 bin TL ile bitti. Orada hayat başladığında fiyatlar daha da çok artacak" diye konuştu.



Düzce ve Kocaeli projelerinin inşaatları da 2019'da başlıyor



Kocaeli ve Düzce projelerine de değinen Erkanlı, şu bilgileri verdi: "Kocaeli projemiz, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü'nün karşısında. 95 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçireceğimiz proje 27 bin metrekarelik inşaat alanına ve 800 adet yatak kapasitesine sahip. Düzce Üniversitesi Kampüsü'nün yanında yer alan ve 120 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçecek Univa Düzce Projemiz ise 50 bin metrekarelik inşaat alanına ve bin 600 adet yatak kapasitesine sahip. İnşaatlar 2019'un Mart ayında başlayacak. Satışlarımız başladı"



Erkanlı, öğrenci evi projelerinin tamamlanmasının ardından toplamda 5 bin öğrenciye hizmet vereceklerini belirtti.



Yabancıya konut satışı 40 bini aşacak



Gayrimenkul sektöründe yaşanan gelişmelere de değinen Erkanlı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'deki konut satışlarının 2018'in son 11 ayında 1 milyonu aştığını belirtti. Yine TÜİK verilerine göre bu yılın 11 ayında yabancılara 35 bin 103 adet konut satıldığını belirten Erkanlı, "Aslında bu bir rekor. ve yabancılara yönelik konut satışlarının 2019'da 40 bini aşacağı öngörülüyor. Ancak yine de yabancı satış oranının, toplam satışa oranla oldukça az olduğu ortada. Öncelikli olarak sektörün yabancılara konut satışı tarafını hızlı bir şekilde artırması gerekli" dedi.



"Türkiye 2017'de yabancı konut satışından 4,6 milyar dolar gelir elde etti" ifadelerini kullanan Erkanlı, "Ama İngiltere yalnızca 'öğrenci evi' satışından 12 milyon dolar elde etmiş. Yabancıya satışın ülkeye direkt döviz sağlayan bir yapı olması sebebiyle, bu konudaki teşviklerin artırılması ve tüm bunlarla birlikte alternatif gayrimenkul yatırımlarıyla da sektörün çeşitlendirilmesi gerekiyor. Ayrıca yabancılara konut satışının ihracat kapsamına alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Erkanlı, dünyada 200 milyar dolarlık bir 'öğrenci evi' yatırım potansiyelinin olduğunu ve söz konusu rakamın her yıl arttığını da sözlerine ekledi. - İSTANBUL

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