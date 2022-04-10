Universal Beijing Resort'ta Çin Yapımı Mobil Oyun Temalı Yeni Geçit Töreni Başlatıldı - Son Dakika
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Universal Beijing Resort'ta Çin Yapımı Mobil Oyun Temalı Yeni Geçit Töreni Başlatıldı

10.04.2022 14:33
Universal Beijing Resort'ta Çin Yapımı Mobil Oyun Temalı Yeni Geçit Töreni Başlatıldı

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) — Universal Beijing Resort (UBR) tema parkı Cuma günü, Çin yapımı mobil oyun Honor of Kings karakterlerinin yer aldığı yeni bir geçit töreni başlattı. Dört adet platform üzerinde performans sergileyen 11 oyun karakteri geleneksel Çin kültürüne ait öğelerle turistlere coşkulu anlar yaşattı. Mobil uygulama verileri analiz şirketi Sensor Tower'a göre Çinli […]

<a class='keyword-sd' href='/universal/' title='Universal'>Universal</a> Beijing Resort'ta Çin Yapımı Mobil Oyun Temalı Yeni Geçit Töreni Başlatıldı

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) — Universal Beijing Resort (UBR) tema parkı Cuma günü, Çin yapımı mobil oyun Honor of Kings karakterlerinin yer aldığı yeni bir geçit töreni başlattı. Dört adet platform üzerinde performans sergileyen 11 oyun karakteri geleneksel Çin kültürüne ait öğelerle turistlere coşkulu anlar yaşattı.

Mobil uygulama verileri analiz şirketi Sensor Tower'a göre Çinli teknoloji devi Tencent tarafından geliştirilen oyun Şubat ayında, 225 milyon ABD doları oyuncu harcamasıyla dünyada en çok kazandıran mobil oyunlar listesinde ilk sırada yer aldı.

Universal Beijing Resort'un Eğlenceden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve İdari Yapımcısı Jason Ramsburg, tema parkının bölgedeki genç insanlara yakın, daha revaçta olan eğlence öğelerini kullanma arayışında olacağını söyledi.

UBR Sanat ve Eğlence Direktörü Wang Yikai ise tema parklarındaki geçit törenlerinde genelde karakter ve manzaraların sahnelendiğini, ancak UBR'deki yeni Honor of Kings geçit töreninin "turistlere hareketli bir sahne oyunu sunmak" için hikaye anlatıcılığına odaklandığını belirtti. Yeni başlatılan geçit töreni 8 Nisan ile 3 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

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Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Universal Beijing Resort'ta Çin Yapımı Mobil Oyun Temalı Yeni Geçit Töreni Başlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Universal Beijing Resort'ta Çin Yapımı Mobil Oyun Temalı Yeni Geçit Töreni Başlatıldı - Son Dakika
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