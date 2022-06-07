Universal Beijing Resort Yeniden Faaliyete Geçiyor - Son Dakika
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Universal Beijing Resort Yeniden Faaliyete Geçiyor

07.06.2022 17:03
Universal Beijing Resort Yeniden Faaliyete Geçiyor

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Kovid-19 enfeksiyonları azalırken bir aydır kapalı olan Universal Beijing Resort Salı günü, 15 Haziran'da yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı.

BEİJİNG, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Kovid-19 enfeksiyonları azalırken bir aydır kapalı olan Universal Beijing Resort Salı günü, 15 Haziran'da yeniden faaliyete geçeceğini açıkladı. Eylül 2021'de açılan eğlence ve dinlence merkezinde, Universal Studios Beijing tema parkı, Universal CityWalk Beijing ve iki otel bulunuyor. Eğlence ve dinlence merkezinden yapılan açıklamada, Beijing'in salgın önleme ve kontrol politikaları ve gerekliliklerine sıkı sıkıya uymak kaydıyla, CityWalk ve iki otelin 14 Haziran'da, tema parkın da bir gün sonra açılmasının beklendiği kaydedildi. Universal Beijing Resort ziyaretçi sayısını azami kapasitesinin yüzde 75'i ile sınırlandıracak.

Yeniden açıldıktan sonra tüm turistlerin son 72 saatte alınmış negatif nükleik asit testi raporlarını sunması ve tesislere girmeden önce vücut sıcaklıklarını ölçtürmesi gerekiyor. Universal Beijing Resort, Çin'in başkentinde 22 Nisan'da başlayan Kovid-19 yeniden yükselişi nedeniyle alınan salgın önleme ve kontrol önlemleri kapsamında tema parkını ve CityWalk'u 1 Mayıs'ta geçici olarak kapatmıştı. Kovid-19 enfeksiyonlarının yeniden yükselişi hafiflerken, Beijing, salgın müdahale kısıtlamalarını gevşetiyor ve adım adım normale dönüyor. Beijing belediyesi sağlık komisyonuna göre, şehirde Pazartesi günü yerel yolla bulaşmış semptom göstermeyen iki vaka bildirildi.

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Universal, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Universal Beijing Resort Yeniden Faaliyete Geçiyor - Son Dakika

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