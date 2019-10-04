Universal Partners’dan KOBİ’lere Ücretsiz Eğitim
1 saat önce
Universal Partners, KOBİ'lerin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla ücretsiz eğitimler vereceğini bildirdi.
Universal Partners, KOBİ'lerin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla ücretsiz eğitimler vereceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:46
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