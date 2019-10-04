Son Dakika Haberleri: Universal Partners’dan KOBİ’lere Ücretsiz Eğitim
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Universal Partners’dan KOBİ’lere Ücretsiz Eğitim

1 saat önce

Universal Partners, KOBİ'lerin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla ücretsiz eğitimler vereceğini bildirdi.

Universal Partners’dan KOBİ’lere Ücretsiz Eğitim, System.String[]

Universal Partners, KOBİ'lerin kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması amacıyla ücretsiz eğitimler vereceğini bildirdi.

Universal, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 03:46 
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