Son Dakika Haberleri: Universitario UTC Çatışması İçin Hazırlanın
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Universitario UTC Çatışması İçin Hazırlanın

1 saat önce

Universitario takımı, Peruvian Primera Division'da UTC ile olan maçlarının öncesinde Campo Mar'da çalışıyor.

Universitario takımı, Peruvian Primera Division'da UTC ile olan maçlarının öncesinde Campo Mar'da çalışıyor.
Universitario UTC Çatışması İçin Hazırlanın
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:06 
Spor
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