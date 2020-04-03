Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor - Son Dakika

Üniversite 3D yazıcı ile siperlik üretiyor

Yalova Üniversitesi'nden sağlık çalışanlarına ücretsiz siperlik

YALOVA - Yalova Üniversitesi Yalova Meslek Yüksek Okulu'nda bulunan 3D yazıcı laboratuvarı okulun kapalı olmasına rağmen tam kapasite çalıştırılarak, sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperlikleri üretiyor.

Yalova Üniversitesi korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperliklerin temini için tüm imkanlarını seferber etti. Okulun korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olmasına rağmen Yalova Meslek Yüksek Okulu'ndaki 3D laboratuvarı kapatılmadı. Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci'nin talimatı ile harekete geçen laboratuvarda sağlık çalışanlarının ihtiyacı olan siperlik üretimi başladı. 3D yazıcı kullanılarak günde 15 haftada 100 adet üretilen siperlikler Yalova Devlet Hastanesi ve diğer sağlık kurumlarına ücretsiz olarak gönderilmeye başlandı. Yalova Meslek Yüksek Okulu'nun 3D laboratuvarını gezen ve burada öğretim üyesi Dr. Mahmut Bingöl ve öğretim üyesi Dr. Recep Özcimder'den bilgiler alan Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, "Biz bu laboratuvarı Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteği ile kurduk. Bu atölye aslında eğitim öğretim amaçlı aparatları da üretmek amaçlı kuruldu. Ama içinden geçtiğimiz bu günlerde siperlik üretimine başladık. Çok ihtiyaç duyuluyordu. Bunu daha da hızlandıracağız. Sağlık personellerimize bu siperlikleri gönderiyoruz ve bunun için hiçbir ücret de talep etmiyoruz. Bu maskeler ayrıca temizlenebilir malzemelerden üretildi. Bu anlamda da tek kullanımlık siperliklerden daha uzun ömürlüler" dedi.

Rektör Prof. Dr. Suat Cebeci gerektiği kadar üretim yapılacağını ve bu konuda da üniversite olarak tüm gideri yine kendilerinin karşılayacağını dile getirdi.