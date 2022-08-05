"Kararsızlık, kaygı ve korkuya yol açabilir" - Son Dakika
Üye Girişi

"Kararsızlık, kaygı ve korkuya yol açabilir"

05.08.2022 13:36
"Kararsızlık, kaygı ve korkuya yol açabilir"

Üniversite adayları için 27 Temmuz'da başlayan tercih maratonunda son güne gelindi.

Üniversite adayları için 27 Temmuz'da başlayan tercih maratonunda son güne gelindi. Yerleştirme puanı, sıralama, üniversite türü, burs koşulları gibi birden farklı koşulu göz önünde bulunduran adaylar psikolojik ve teknik açıdan önemli bir sınav veriyorlar. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevil Momeni Shabanı, "Kararsızlık, belirsizlik, yeni bir şehire ya da ortama uyum, seçilen mesleğin iş dünyasında bir karşılığı olup olmadığını bilmeme gibi konular kaygı ve korkuya yol açabilir" dedi.

TERCİH KAYGISINA DİKKAT

İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı kadrosundan Dr. Öğr. Üyesi Sevil Momeni Shabanı öğrencilerin sınava hazırlık ve sınav döneminde yaşadıkları kaygıyı tercih döneminde de yaşayabileceklerini söyledi.

Dr. Öğr.Üyesi Sevil Momeni Shabanı öğrencilerin kaygı yönetiminde dikkat etmesi gereken noktaları şu şekilde sıraladı:

"Öncelikle öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini, tutumlarını ve gelecekte ne yapmak istediklerini bilmeleri çok önemlidir. Eğer seçmeyi düşündükleri birden fazla meslek grubu varsa, bu grupların temsilcileriyle ayrıntılı görüşmeler yaparak kendi ilgi ve yeteneklerine, gelecek planlamalarına göre elemelerde bulunabilirler. Öğrenciler üniversite tanıtım günlerine katılarak alana yönelik sorular sorup ve tercih etmek istedikleri bölüm ve üniversitenin artılarını ve eksiklerini öğrenerek kaygılarınızı azaltabilirsiniz."

"ÖĞRENCİLER TERCİH EDİLECEK ŞEHİR VEYA ŞEHİRLERİN KOŞULLARINI GÖZDEN GEÇİRMELİLER"

Adayların, dönemin yarattığı duygusal ve davranış problemlerini paylaşmaktan çekinmemesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Momeni Shabanı, şehir dışını tercih edecek adaylar için, "Öğrenciler tercih edilecek şehir veya şehirlerin koşullarını gözden geçirmeliler. Üniversite yaşamlarının geçeceği şehir, onlara seçecekleri bölümle ilgili ne gibi faaliyet alanları sunuyor, öğrendikleri bilgileri pratikte uygulayabilecekleri alanlar yeterli sayıda mı ve mesleki gelişim için gereken tüm fırsatlar orada bulunuyor mu soruları üzerine araştırma yapmalarında fayda var" şeklinde önerilerinde bulundu.

RADİKAL VE ANLIK KARARLARDAN KAÇININ

Kurumsal İletişim Daire Başkanı Yavuz İlker Baldan ise adaylara, listelerdeki son dakika değişikliklerini dikkati ve bilinçli yapmalarını önerdi. Baldan, "Her ne kadar gece yarısına kadar tercih listelerini güncelleyebilme hakları olsa da radikal ve anlık kararlarla değil daha mantıklı ve içlerine sinen değişiklikler yapabilirler. Tercih listelerinin son halinden memnun ve kararlı şekilde tercih sürecini noktalayabilirler" dedi.

Adayların tercih listelerini tamamladıklarında kendilerine sormaları gereken sorulara da dikkat çeken Baldan şunlara değindi:

"İlk tercihime yer verdiğimde mutlu olacak mıyım, en önemli soru. İlk ya da son tercih de olsa, sonuç beni mutlu edecek mi? Bu sorunun cevabı içtenlikle evetse artık tercihleri ile ilgili kaygı duymaları gerek kalmayacaktır."


YORUMLAR
500
Bakan Kurum'dan Silivri Belediyesine ziyaret Bakan Kurum'dan Silivri Belediyesine ziyaret Sultangazi'de kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu Sultangazi'de kazı çalışması sırasında havan topu mermisi bulundu
Kaynak: DHA

Kültür Üniversitesi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kararsızlık, kaygı ve korkuya yol açabilir' - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 20:00:06. #1.12#
SON DAKİKA: "Kararsızlık, kaygı ve korkuya yol açabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement