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Üniversite adayları için tercih maratonu başlıyor - Son Dakika

Üniversite adayları için tercih maratonu başlıyor

28.07.2021 15:06
Üniversite adayları için tercih maratonu başlıyor, System.String[]

Üsküdar Üniversitesi Eğitim Kurumları ve Rehberlik Hizmetleri Yöneticisi Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, YKS 2021 sonuçlarının açıklanmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Adaylar başarı sırasına göre tercih yapmalı

YKS 2021 sonuçları açıklandı. Şimdi adayları tercih maratonu bekliyor. Üniversite adayları, resmi tercihlerini 5 Ağustos ile 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapabilecek. Sonuçları bu kadar erken beklemediklerini belirten uzmanlar, başarı sırasıyla tercih yapılmasının öneminin altını çiziyor. Uzmanlar, adaylara üniversiteleri ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulunuyor.

YKS sonuçlarının beklenenden daha erken açıklandığını belirten Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, "Aslında takvim 4 Ağustos 2021 olarak belirlenmişti biraz daha erken açıklandı. 28 Temmuz itibari ile artık öğrenciler AYT ve TYT sonuçlarını görebilecekler ve buna göre tercihlerini oluşturabilecekler. Ama resmi tercih süreci 5 Ağustos -13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak." dedi.

Üniversiteleri gezip bilgi alabilirler

Tercih sürecinde öğrencilerin üniversiteleri ziyaret edebileceğini kaydeden Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, "Sonuçların erken açıklanması öğrencilere avantaj sağlamış olacak. Aday öğrenciler, bugün itibariyle artık üniversiteleri gezebilir ki önlerinde bir hafta sonu yerine iki hafta sonu olmuş olacak. Böylece iki hafta sonunda da zamanı olanlar üniversitelere gidip hocalardan, tercih danışmanlarından, üniversitelerdeki öğrencilerden birebir bilgi alabilirler. Şehir dışında bulunan öğrenciler de online üzerinden yine üniversitelere ulaşarak bilgi alabilirler." diye konuştu.

Başarı sırasıyla tercih yapmak önemli

ÖSYM'nin henüz sıralamaları açıklamadığını belirten Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, "Geçen yıla göre başarı sıralarında bir farklılaşma var ama biz bu sene yine başarı sıralarıyla tercih yapacağız. Başarı sırası çok önemli. Her sene puanlar değişiklik gösteriyor ama başarı sıralarıyla tercih yapmak çok daha doğru. Bu sene yine başarı sıralarına bakacağız ve elimizde olan veride 2020 yılının başarı sıraları kılavuzda da zaten bu başarı sıraları var. Bu başarı sıralarına göre tercih yapacağız. Nasıl tercih yapacağız? 24 tane tercih hakkımız var. Bu 24 tercihin tamamını doldurmak zorunda değiliz ama benim öğrencilere önerim başarı sırasının yarısı kadar üst tercih yarısı kadar da alt tercih. Tabii ki istedikleri bölümler olması önemli." diye konuştu.

Aday öğrenci bir liste yapmalı

Üniversite adaylarına bu dönemde bir liste hazırlamalarını tavsiye eden Ece Tözeniş, "24 tercih hakkımız var. Ama öncesinde bir liste ve sıralama yapsınlar. Sonra üniversitelere gidip akademisyenler, tercih uzmanları ve öğrencilerle görüşüp kendilerine en uygun bölümü ve programları belirleyip yavaş yavaş bu listeleri eleyerek karar verebilirler. Burada öğrencinin ilgi alanına ve kendine uygun bölümleri belirlemesi çok önemli." dedi.

Özel koşul ve açıklamalar mutlaka okunmalı

Aday öğrencinin mutlaka tercihini göndermeden önce özel koşul ve açıklamaları okuması gerektiğinin altını çizen Ece Tözeniş, "Bu açıklamalarda hazırlık sınıfı ile ilgili bilgiler bulunuyor. Okuyacağı bölümün yerleşkesinin şehir dışında mı şehrin merkezinde mi olduğunu öğrenmeleri gerekiyor. Bazı bölümlerin birtakım kuralları var. Kıyafet, stajlarla ilgili kuralları var. Aday öğrencinin bunların hepsinin kendine uygun olup olmadığını değerlendirmesi gerekiyor. Bunlar neden önemli? Çünkü öğrenci özel koşul ve açıklamalardaki şartları sağlamıyorsa eğer yerleşmiş olsa bile maalesef kaydını yaptıramaz. Bu kritik bir nokta. O yüzden mutlaka özel koşul ve açıklamaları okumaları gerekiyor." uyarısında bulundu.

Yığılmalar nasıl şekillenecek?

Uz. Psk. Dan. Ece Tözeniş, şu anda ÖSYM'den yığılmalarla ilgili sonuçların beklendiğini belirterek "ÖSYM sonuçları açıkladı ama sayısal bilgileri paylaşmadı. Sayısal bilgileri paylaştıktan sonra göreceğiz. Aradaki fark neden kaynaklandı diye değerlendirme yaparsak geçen sene konu kısıtlaması vardı. Adaylar 12. sınıf konularından sorumlu değildi, öğrenciler bu sene 4 yıl boyunca gördükleri tüm konulardan sorumlu oldular. Geçen sene de bu çok tartışılmıştı." dedi.

Tözeniş: "Adaylara kılavuz oluyoruz…"

Cumartesi ve Pazar TV100 ekranlarında yayınlanan Hayat Tercihtir programında üniversite adaylarını meslek, üniversite seçimi konusunda bilgilendirdiklerini belirten Tözeniş, her platformda adaylara kılavuz olduklarını söyledi. Tözeniş, Üsküdar Üniversitesi olarak da tercih danışmanlarıyla birlikte tercih-tanıtım günlerine başladıklarını, tercih yapacak tüm adayları üniversiteye beklediklerini sözlerine ekledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Üsküdar Üniversitesi, Üniversite, AYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Üniversite adayları için tercih maratonu başlıyor - Son Dakika


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