Üniversite Adayları İnegöl Belediyesi denemesinde ter döktü - Son Dakika

İnegöl Belediyesi, Nöbetçi Kitaphanelerde yoğun bir hazırlık dönemi geçiren üniversite adayları için gerçeğini aratmayan bir deneme sınavı gerçekleştirdi.

Hayata geçirdiği Nöbetçi Kitaphanelerle öğrencilere konforlu çalışma alanları sunan ve geleceğe hazırlanan gençlere destek olan İnegöl Belediyesi, bu yıl bir yeniliği daha ortaya koydu. Nöbetçi Kitaphanede üniversite adayları için deneme sınavı gerçekleştirildi. Hafta sonu yapılan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) denemesinde 88 öğrenci ter döktü.

28 Kasım Pazar günü 10.15'te başlayan İnegöl Belediyesi denemesi öncesi sınav tüm detaylarıyla ele alınarak gerçeği aratmayan bir hazırlık yapıldı. Öğrencilerin kendilerini sınavda gibi hissetmeleri adına her detay düşünüldü. Sınava katılan öğrencilere; kalem, silgi, kalemtıraş ve şeker İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanesi tarafından temin edildi. 10.15'te başlayan sınav 12.30'da son buldu. 88 öğrenci, kendileri için hazırlanan deneme sınavında; 40 Türkçe, 25 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere 135 soru cevapladı.