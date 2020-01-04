Üniversite adayları moral etkinliğinde buluştu - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi'nin üniversite adaylarına ücretsiz eğitim hizmeti veren TYT-AYT kursuna katılan öğrenciler, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu'nun katılımı ile 'Birlik ve Dayanışma' etkinliğinde bir araya geldi.



Öğrencilerle aynı sofraya oturan ve moral aşılayan Dürdane Beyoğlu, "Bağlar Belediyesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve oldukça başarılı olan eğitim seferberliğine anlamlı bir destek sundu. Burada yüzlerce üniversite adayı gencimize özel okullardan daha iyi koşullarda eğitim veriliyor" dedi.



Bağlar Belediyesi'nin bu eğitim ve öğretim yılının başında hizmet vermeye başlayan modern imkanlara sahip eğitim merkezinde 500'e yakın öğrenci, uzman eğitimciler tarafından TYT ve AYT derslerine ücretsiz katılarak üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eşi Dürdane Beyoğlu, düzenlenen kaynaşma etkinliğine katılarak öğrencilere moral aşıladı.



Öğrencilerle yakından ilgilenen Beyoğlu, bu kursun ve eğitim hayatının önemine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde çok durduğu ve önem verdiği eğitim seferberliğine Bağlar Belediyesinin anlamlı bir destek sunduğunu anlatan Beyoğlu, "Ülkemizin geleceğinin teminatı ve umudu olan gençlere yapılan eğitim yatırımı değerlidir. Bağlar Belediyesi bu hususta çok önemli bir katkı sağlıyor. Bu merkezdeki imkanlar özel okulları aratmayacak türdendir. İnanıyorum ki buradan çok önemli başarılar ve bu başarılara imza atan gençlerimiz yetişecektir" diye konuştu. - DİYARBAKIR