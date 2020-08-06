Üniversite adayları "Tercih Rehberliği" ile tercihlerine yön verebilecek - Son Dakika

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP), bilgi kirliliğinin yoğun olduğu tercih döneminde adayların üniversite ve bölümlere ilişkin sağlıklı bilgi almalarını sağlayacak "Tercih Rehberliği" projesine imza attı.

Platformdan yapılan açıklamada, aylardır devam eden üniversite sınav maratonunun, sonuçların açıklanmasıyla sona erdiği hatırlatılarak, şimdi ise aileleri ve adayları "hangi bölüm, hangi şehir, hangi üniversite" sorularının eşliğinde tercih heyecanının sardığı belirtildi.

TGSP tarafından geliştirilen "Tercih Rehberliği" projesinin, adayların hayalini kurdukları üniversite ve bölümlerde öğrenim gören rehberler ile ücretsiz ve hızlı iletişim kurmalarına imkan sağladığı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"2 milyonu aşkın gencin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları açıklandı. 6-14 Ağustos arasında üniversite tercihlerini yapacak olan öğrenciler ve aileleri ise üniversite ve bölümlere ilişkin akıllarını kurcalayan pek çok sorunun cevabını aramaya başladı.

TGSP öncülüğünde Türkiye'nin önde gelen 35 gençlik STK'sının ortaklığında gerçekleştirilen Tercih Rehberliği Projesi, bu sene Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren ve tercih yapma hakkını elde eden aday gençler ile halihazırda üniversite öğrenimine devam eden gençler arasında köprü kurarak, aday gençlerin bölümler hakkında güncel ve doğru bilgi almalarını kolaylaştırıyor."

4 bin rehber ile kişiye özel rehberlik hizmeti

Adayların, "tercihrehberligi.com" adresinde yer alan "Tercih Yapmak İstiyorum" butonuna tıklayarak karşılarına gelen aday başvuru formunu ve hakkında bilgi almak istedikleri 3 üniversiteyi ve bölümü sistemle paylaşarak, siteye kolayca kaydolabildiği belirtilen açıklamada, başvuru işleminin ardından bünyesinde 180 üniversite ve 200'den fazla bölümde öğrenim gören 4 bini aşkın nitelikli rehberin bulunduğu sistem tarafından adayların en uygun rehberler ile eşleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, rehberi tarafından aranan adayların, hayalini kurduğu üniversite ve bölümle ilgili doğru ve güncel bilgileri edinirken aklını kurcalayan tüm sorulara da rehberinin yardımı ile cevap bulduğu aktarıldı.

Tercih Rehberliği'nin ayrıca, hiç bilmedikleri bir şehirde yeniden düzen kuracak olan gençlerin konaklama ihtiyaçlarını karşılarken karşılaşacakları muhtemel sorunların üstesinden gelmek için paydaş kurumların Türkiye'deki yurtlarının yer aldığı yurt rehberi sayfasını da kullanıma açtığı kaydedildi.