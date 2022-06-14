Bağcılar Belediyesi, YKS'ye katılacak öğrenciler için motivasyon gezisi düzenledi - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi, YKS'ye katılacak öğrenciler için motivasyon gezisi düzenledi

14.06.2022 12:54
Bağcılar Belediyesi, YKS'ye katılacak öğrenciler için motivasyon gezisi düzenledi

Bağcılar Belediyesi 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşmaları ve keyifli dakikalar geçirmeleri amacıyla motivasyon gezisi düzenledi.

Bağcılar Belediyesi 18-19 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrencilerin sınav stresinden uzaklaşmaları ve keyifli dakikalar geçirmeleri amacıyla motivasyon gezisi düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kabataş'tan vapura binen öğrencilere Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz eşlik etti.

İstanbul Boğazı'nda gezmeninin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, tarihi ve turistik eserlerin fotoğraflarını çekti.

Öğrencilere moral vermek amacıyla gezi düzenlediklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diledi.

Bağcılar Belediyesi, YKS'ye katılacak öğrenciler için motivasyon gezisi düzenledi
Bağcılar Belediyesi, YKS'ye katılacak öğrenciler için motivasyon gezisi düzenledi
Bağcılar Belediyesi, YKS'ye katılacak öğrenciler için motivasyon gezisi düzenledi
Bağcılar Belediyesi, YKS'ye katılacak öğrenciler için motivasyon gezisi düzenledi
Bağcılar Belediyesi, YKS'ye katılacak öğrenciler için motivasyon gezisi düzenledi
Bağcılar Belediyesi, YKS'ye katılacak öğrenciler için motivasyon gezisi düzenledi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar Belediyesi, YKS'ye katılacak öğrenciler için motivasyon gezisi düzenledi - Son Dakika

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