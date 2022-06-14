Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kabataş 'tan vapura binen öğrencilere Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Bağcılar Belediyesi, YKS'ye katılacak öğrenciler için motivasyon gezisi düzenledi - Son Dakika

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