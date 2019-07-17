Son Dakika Haberleri: Üniversite adaylarına eğitimciler rehberlik edecek
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Üniversite adaylarına eğitimciler rehberlik edecek

4 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere, 13 bin 985 eğitimci tarafından tercih danışmanlığı hizmeti sunulacağını açıkladı.

Üniversite adaylarına eğitimciler rehberlik edecek, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere, 13 bin 985 eğitimci tarafından tercih danışmanlığı hizmeti sunulacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere, üniversite tercihlerini yaparken tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.
Tercih sürecinde öğrenci ve velilerin yanında olduklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"YKS sonuçları açıklandı, öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti sunmak için 3 bin 960 komisyonda 13 bin 985 personelimiz ile öğrenci ve velilerimizin yanındayız. Öğrencilerimize, rehberlik alarak tercih yapmalarını önerir, öğretmenlerimize yol arkadaşlıkları için çok teşekkür ederim."
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ziya Selçuk, Twitter, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:40 Kaynak: AA
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