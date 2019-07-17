Üniversite adaylarına eğitimciler rehberlik edecek
4 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere, 13 bin 985 eğitimci tarafından tercih danışmanlığı hizmeti sunulacağını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:40 Kaynak: AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapacak öğrencilere, 13 bin 985 eğitimci tarafından tercih danışmanlığı hizmeti sunulacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, öğrencilere, üniversite tercihlerini yaparken tercih danışmanlığı hizmetinden faydalanmaları tavsiyesinde bulundu.
Tercih sürecinde öğrenci ve velilerin yanında olduklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:
"YKS sonuçları açıklandı, öğrencilerimize tercih danışmanlığı hizmeti sunmak için 3 bin 960 komisyonda 13 bin 985 personelimiz ile öğrenci ve velilerimizin yanındayız. Öğrencilerimize, rehberlik alarak tercih yapmalarını önerir, öğretmenlerimize yol arkadaşlıkları için çok teşekkür ederim."
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