Son Dakika Haberleri: Üniversite adaylarına KLÜ'den davet
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Üniversite adaylarına KLÜ'den davet

52 dakika önce

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Türkiye'nin en genç öğretim kadrolarına sahip üniversitelerden biri olarak öğrencileri Kırklareli Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmaya davet ettiğini bildirdi.

Üniversite adaylarına KLÜ'den davet, System.String[]
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Türkiye'nin en genç öğretim kadrolarına sahip üniversitelerden biri olarak öğrencileri Kırklareli Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmaya davet ettiğini bildirdi.
Rektör Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, üniversite tercihi yapacak olan aday öğrencilerin ilk tercihlerini KLÜ'den yana kullanmasını istedi.
Eşsiz doğal güzellikleri, zengin tarihi, kültürel mirası ve temiz havasının yanı sıra sahip olduğu huzur ve güven ortamıyla Türkiye'nin en yaşanabilir illerinden biri olan Kırklareli'nde, bir dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen KLÜ'nin yeni öğrencilerini beklediğini belirten Şengörür, öğrencilerin üniversite seçme sürecinde en doğru ve en güzel kararı vermeleri gerektiğini bildirdi.
Uluslararasılaşmaya son derece önem veren Kırklareli Üniversitesi'nin 2019-2020 eğitim öğretim yılı için 34 farklı ülkeden öğrenciye eğitim verdiğini aktaran Şengörür, şunları kaydetti:
"Uzun ve yorucu bir maratonun ardından, öğrenim hayatınıza ve geleceğinize yön verecek bir sınavı geride bırakarak yüksek öğretiminizi sürdüreceğiniz üniversiteyi seçme aşamasına gelmiş bulunuyorsunuz. İyi bir üniversite eğitimi hepinizin hakkıdır. İlgi alanlarınız, becerileriniz doğrultusunda en iyi tercihi yapacağınıza inanıyorum. Türkiye'nin en genç öğretim kadrolarına sahip üniversitelerden biri olarak sizleri Kırklareli Üniversitesi ailesinin bir üyesi olmaya davet ediyorum."
Bülent Şengörür, Kırklareli, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:07 Kaynak: AA
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