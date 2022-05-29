ÜNİVERSİTE ADAYLARINA MORAL PİKNİĞİ - Son Dakika
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ÜNİVERSİTE ADAYLARINA MORAL PİKNİĞİ

29.05.2022 12:16

Bahçelievler Belediyesi, YKS sınavına hazırlanan üniversite adayı öğrencilere moral motivasyon pikniği düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi, YKS sınavına hazırlanan üniversite adayı öğrencilere moral motivasyon pikniği düzenledi. Çatalçeşme piknik alanındaki etkinliğe 17-23 yaş aralığında yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

Sınav öncesi moral motivasyon pikniğinde çeşitli yarışmalar yapılarak üniversite adaylarına sürpriz hediyeler verildi. DJ performansıyla keyifli saatler yaşayan öğrenciler, sınav stresini üzerlerinden attılar. Mesire alanında genç üniversite adaylarını ağırlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır YKS sınavına girecek tüm öğrencilere başarılar diledi. Çok güzel eğlendiklerini belirten öğrenciler etkinlikten dolayı Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür etti.

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA MORAL PİKNİĞİ
ÜNİVERSİTE ADAYLARINA MORAL PİKNİĞİ
ÜNİVERSİTE ADAYLARINA MORAL PİKNİĞİ
ÜNİVERSİTE ADAYLARINA MORAL PİKNİĞİ

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Bahçelievler Belediyesi'nden üniversite adaylarına moral pikniği Bahçelievler Belediyesi'nden üniversite adaylarına moral pikniği
Kaynak: DHA

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