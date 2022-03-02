Üniversite adaylarına Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tanıtıldı - Son Dakika
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Üniversite adaylarına Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tanıtıldı

02.03.2022 11:08
Üniversite adaylarına Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tanıtıldı

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "Üniversite Tanıtım ve Mesleki Rehberlik Programları" kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, "Üniversite Tanıtım ve Mesleki Rehberlik Programları" kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

SBTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Abdulhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesinde 11 ve 12. sınıf öğrencileriyle buluşan Kul, tarım bilimleri ve savunma teknolojileri alanında ihtisaslaşan yeni nesil bir devlet üniversitesi olduklarını belirtti.

Kul, Türk gençlerinin toprağa ve havacılığa ilgisini, sevgisini artırmaya çalıştıklarına dikkati çekerek, "Üniversitemiz, ülkemizin tarım bilimleri, havacılık ve savunma sanayisinde çalışacak, bu alanlarda bayrağı daha yükseklere taşıyacak nitelikli ve donanımlı mühendisleri ve akademisyenleri yetiştirerek ülkemizin bu alanlarındaki hamlelerine katkı sağlayacaktır. Bu onurlu bayrağı taşımak üzere tüm gençlerimizi üniversitemize davet ediyorum. Yeryüzünü de gökyüzünü de SBTÜ ile keşfedin." ifadelerini kullandı.

Haftada 6 okul, toplamda ise 43 okulda gerçekleştirilecek programlar kapsamında yaklaşık 5 bin üniversite adayı lise öğrencisine ulaşılması planlanıyor.

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Teknoloji Üniversitesi, Üniversite, Sivas, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Üniversite adaylarına Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tanıtıldı - Son Dakika


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