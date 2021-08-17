Üniversite adaylarına tercih desteği - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere uzman rehberler eşliğinde ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklanırken ülke çapında milyonlarca öğrenciyi tercih heyecanı sardı. Kağıthane Belediyesi, gençlerin puan ve yeterliliklerine göre üniversite tercihi yapabilmelerine yardımcı oluyor.

Belediye tarafından Emniyetevleri Mahallesi'nde bulunan Bosna Hersek Parkı'na tercih danışmanlık noktası oluşturuldu. Üniversite adaylarının tercihlerini en iyi ve en doğru şekilde yapabilmelerine katkı sağlayan danışmanlık noktası, 20 Ağustos tarihine kadar 11: 00 ile 19: 00 saatleri arasında gençleri ağırlayacak.

Hizmet noktasında alanında uzman 6 öğretmen tarafından öğrencilere, üniversite tercihi konusunda rehberlik hizmeti veriliyor. - İSTANBUL