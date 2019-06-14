Üniversite adaylarına ücretsiz ulaşım
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak üniversite sınavına girecek öğrencilerin toplu taşıma sisteminden ücretsiz yararlanacağını açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:23
, hafta sonu yapılacak üniversite sınavına girecek öğrencilerin toplu taşıma sisteminden ücretsiz yararlanacağını açıkladı.
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