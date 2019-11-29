Son Dakika Haberleri: Üniversite adaylarını bilgilendirmeye
Son Dakika Güncel Üniversite adaylarını bilgilendirmeye - Son Dakika

Üniversite adaylarını bilgilendirmeye

6 saat önce

Düzce Üniversitesi, Eskişehir'de düzenlenen "Üniversite Tercih Günleri" etkinliğinde Eskişehirli üniversite adaylarıyla bir araya geldi.

Üniversite adaylarını bilgilendirmeye, System.String[]

Düzce Üniversitesi, Eskişehir'de düzenlenen "Üniversite Tercih Günleri" etkinliğinde Eskişehirli üniversite adaylarıyla bir araya geldi.


Birçok devlet ve vakıf üniversitesinin katılım gösterdiği Üniversite Tercih Günleri Fuarı'nda, Eskişehir'de eğitim öğretimini sürdüren yaklaşık 60 orta öğretim kurumu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde tercih günleri etkinliğine gelerek, üniversite yetkililerinden bilgi aldı.


Yoğun bir katılımın gözlendiği ve Düzce Üniversitesi standına ilginin yüksek olduğu tanıtım fuarında, Eskişehirli gençlerle bir araya gelen Üniversite temsilcileri, Düzce Üniversitesi'nin; Fakülteleri, Yüksekokulları, Meslek Yüksekokulları, lisans ve ön lisans programları hakkında detaylı bilgiler sundu. Düzce Üniversitesi'nin kampüs yaşamı, öğrenci toplulukları, öğrencilere sağlanan sosyal, kültürel ve ekonomik imkanların da anlatıldığı tanıtım organizasyonunda, Düzce ile ilgili barınma, ulaşım ve yurt olanakları gibi birçok konuda üniversite adaylarına ayrıntılı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca fuar alanına gelen öğrencilere; kariyer planlama ve geliştirme, üniversite giriş sınavlarında ve tercihlerinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında gün boyu süren konferanslar verilerek, öğrencilerden bilinçli kararlar alınması istendi.


Düzce Üniversitesi'nin akademik, bilimsel ve bölgesel kalkınma alanlarındaki başarıları da paylaşılarak, kurulduğu günden beri aldığı yerinde kararlarla tercih edilen ve öğrencilerini geleceğe en iyi şekilde hazırlayan "Değer Üreten Üniversite" olduğu vurgulandı. - DÜZCE

Düzce Üniversitesi, Eskişehir, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmuş
AK Parti'den Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zamma tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan, tezkeresine 10 gün kalan askere kalem hediye etti Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:40:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Üniversite adaylarını bilgilendirmeye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]