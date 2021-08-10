Üniversite adaylarının baraj puan sevinci - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite baraj puanlarının düşürülmesi Manisa'nın Demirci İlçesinde sevinçle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı açıklamasının ardından öğrenciler okullarına giderek öğretmenleri ile görüştüler.

Lise mezunu Hilal Yılmaz'da bu karara sevinenler arasında.

Hilal Yılmaz "Sınav stresini çok ağır bir şekilde geçirdim.

Sınav anında da buna yenik düştüm. Bundan dolayı da baraj sıkıntısı yaşadım.

Geçemediğim içinde tercih yapma hakkım yoktu. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı karar ile üniversite tercih yapma hakkım doğdu. Çok mutluyum. Ailem çok mutlu. Şimdi öğretmenlerime danışıp tercih yapacağım. Mutluyum" dedi.