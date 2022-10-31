Denizli'de bir kadın, memur arkadaşına asitle saldırdı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Denizli'de bir kadın, memur arkadaşına asitle saldırdı: 2 kişi yaralandı

31.10.2022 22:57

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü'ne gelen Dilek Y., üniversiteden arkadaşı olan ve memur olarak çalışan Özlem Çiftçi'ye asitle saldırdı. Dilek Y.'nin saldırısı sonucu Çiftçi ile yakınında bulunan Aslı Yılmaz yaralandı. Olay yerinden kaçan Dilek Y. emniyet güçleri tarafından yakalandı.

Bugün saat 17.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesindeki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü binasında yaşanan olayda, Şube Müdürlüğüne gelen Dilek Y. isimli kadın, memur olarak çalışan Özlem Çiftçi'ye yanında getirdiği asidi attı. Bu sırada sıçrayan asitten yakında bulunan Aslı Yılmaz da yaralandı.

Gözü dönmüş kadın, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan üniversite arkadaşına asitle saldırdı

SALDIRGAN KAÇARAK UZAKLAŞTI

Kadınların çığlıkları üzerine diğer çalışanlar yardıma koştu. Asitli saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y. ise olay yerinden kaçtı.

Gözü dönmüş kadın, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan üniversite arkadaşına asitle saldırdı

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi yüzünden yaralanan Özlem Çiftçi ile elinden yaralanan Aslı Yılmaz'ı ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözü dönmüş kadın, Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan üniversite arkadaşına asitle saldırdı

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI VAR

Olay yerinden kaçan Dilek Y. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri de asitli saldırının yapıldığı alanda inceleme yaptı. Saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.'nin Özlem Çiftçi ile üniversiteden arkadaş olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Saldırının da kıskançlıktan kaynaklanmış olabileceği belirtilirken, soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Aslı Yılmaz, Denizli, Memur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de bir kadın, memur arkadaşına asitle saldırdı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de bir kadın, memur arkadaşına asitle saldırdı: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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