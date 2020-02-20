Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı - Son Dakika

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı

7 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Üniversite öğrencileri, Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu için ölüm yıl dönümünde anma törenleri düzenlendi.

Üniversite bahçesinde Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Üniversite öğrencileri, Ege Üniversitesinde 5 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu için ölüm yıl dönümünde anma törenleri düzenlendi.


Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi içerisinde basın açıklaması yapıldı öncesi anma yürüyüşüyle başladı. Yürüyüş sonrası Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Üniversite Ülkü Ocakları başkanı Hüseyin Gürler basın bildirisini okudu ve akabinde üniversite Uluslararası İlişkiler lojistik öğrencisi Haluk Ahmet Yeşil devir aldı. Olaysız geçen basın bildirisi dağıldı.


Bandırma Onyedi Eylül Üniversite öğrencisi Hüseyin Gürler "Bugün burada toplanma amacımız Bundan tam 5 yıl önce bugün Ege Üniversitesi kantininde öğrenci kisvesi altına bürünmüş PKK'lı teröristlerce şehit edilen tarih bölümü son sınıf öğrencisi Ege Üniversitesi teşkilat başkanımız Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun Aziz hatırasını yad etmektir. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu vatan ve millet Sevdası ile korkmadan mücadele etmiş türlü zorluklara göğüs germiş ve Türk gençliğimizin güzide bir öğrencisi olmuştur. Ay yıldızlı bayrağına kalkan olmuş, tüm Şehitler gibi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'da ardını ve sonrasını düşünmemiş şehadete koşmuştur. Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun tüm ailesine ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor acılı yakınlarına ve tüm milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ne mutlu Türküm diyene" dedi. - BALIKESİR

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 05:03 Kaynak: İHA
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