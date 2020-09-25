Üniversite-belediye işbirliği başarı getirdi: Online kermese katılacak - Son Dakika

Üniversite-belediye işbirliği başarı getirdi: Online kermese katılacak

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Akdeniz Belediyesinin işbirliği, bir kadın girişimci adayına başarı getirdi.

Üniversite-belediye işbirliği başarı getirdi: Online kermese katılacak, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) ile Akdeniz Belediyesinin işbirliği, bir kadın girişimci adayına başarı getirdi. MEÜ Genç Girişimci Merkezinin 'Dijital Pazarlama Eğitimi' verdiği Akdeniz Belediyesinin mahalle evlerinden 30 kadın girişimci adayından biri, merkezin desteğiyle Türkiye genelinde TOBB ve Habitat işbirliğinde düzenlenecek online kermese katılmaya hak kazandı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Genç Girişimci Merkezi ile Akdeniz Belediyesinin gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında; Akdeniz Belediyesinin mahalle evlerinde kadınların yeni meslekler edinmesi ve kişisel gelişimlerine destek verilmesi amacıyla açtığı takı tasarım, çocuk giyim, çanta yapımı, el örgüsü, ahşap boyama gibi kursları alan kadın girişimci adaylarına, "E-ticaret ve Online Dijital Pazarlama Eğitimleri" verildi. Eğitim alan kadın girişimci adaylarından seçilen 30 üretici kadın girişimci adayından biri ise Akdeniz Belediyesinin mahalle evlerini temsilen; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Habitat Derneği ve Türk Telekom ortaklığında düzenlenen ve Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde yapılacak online kermese katılmaya hak kazanan 10 kadın girişimci adayı arasına girmeyi başardı. Genç Girişimci Merkezi desteğiyle 10 kişi arasında yerini alan kadın girişimci adayı, el emeği, göz nuru üretilen ürünlerini online platform üzerinden tüm Türkiye'ye tanıtma fırsatı bulacak ve satışını gerçekleştirebilecek.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, belediye yetkilileri ve kadın girişimci adayları ile birlikte Genç Girişimci Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Duygu Hıdıroğlu'nu ziyaret ederek, konuyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Merkez Müdürü Hıdıroğlu, pandemi ile birlikte değişen yeni şartlara merkez olarak hızla uyum gösterdiklerini ifade ederek, bu yeni dönemde girişimcilik faaliyetlerini arttırmaya yönelik projelere destek vermeye devam ettiklerini söyledi. Hıdıroğlu ayrıca, yeni dönem için planlanan online eğitim serilerine vakit kaybetmeden başladıklarını ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Uçar ile birlikte geliştirdikleri iş birliğinde bu eğitimleri yaygınlaştırarak, bölgede yaşayan kadınlar olmak üzere dezavantajlı kesimlere yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti. - MERSİN

Üniversite-belediye işbirliği başarı getirdi: Online kermese katılacak
Üniversite-belediye işbirliği başarı getirdi: Online kermese katılacak
Üniversite-belediye işbirliği başarı getirdi: Online kermese katılacak

Türkiye, Akdeniz, Kadın, Genç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 15:46 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üniversite-belediye işbirliği başarı getirdi: Online kermese katılacak - Son Dakika Ekonomi

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