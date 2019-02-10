Üniversite Binası Çıkan Yangında Zarar Gördü
1 saat önce
ISPARTA'nın Uluborlu ilçesinde üniversiteye ait tek katlı bina çıkan yangında büyük çapta zarar gördü.
ISPARTA'nın Uluborlu
ilçesinde üniversiteye ait tek katlı bina çıkan yangında büyük çapta zarar gördü.
Uluborlu ilçesine bağlı Zincirli Mahallesi'ndeki Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu'na (MYO) ait tek katlı binada saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen alevler bir anda tüm binayı sardı. Uluborlu Belediyesi ve çevre belediyelerin itfaiye araçları ile müdahale ettiği yangın uzun uğraşı sonucu söndürüldü.
Yapıldığı ilk yıllarda İsmet Paşa
İlkokulu olarak yıllarca hizmet verdikten sonra Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne devredilen binanın bir süredir boş olduğu belirtildi. Binada büyük çapta zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - Isparta
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 11:15 Kaynak: DHA
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