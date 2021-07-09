Üniversite, burs imkanlarını duyurdu - Son Dakika

YKS sınavının ardından aday öğrencilere sundukları burs imkanları hakkında bilgi veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh, kendilerini tercih eden adaylara "Yöre Bursu", "Tercih Bursu" ve "Rumeli Bursu" vereceklerini söyledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh öğrencilere sağlanacak burs imkanları ile ilgili bilgi verdi. Aday öğrencilere, "Yöre Bursu", "Tercih Bursu" ve "Rumeli Bursu" olarak 3 çeşit burs seçeneği sunduklarını söyleyen Zırıh, "İlk 3 tercihte yüzde 45 Yöre Bursumuz, İstanbul İli Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri İlçeleri Tekirdağ İli ve tüm ilçeleri, Kırklareli İli ve tüm ilçeleri, Edirne İli ve tüm ilçelerini kapsıyor. Lisans ve ön lisans programları için (İlk ve Acil Yardım Programı haricinde), ilk üç tercihte yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 45 oranında yöre bursu vererek öğrencilerimize akademik eğitim imkanı sunuyoruz" dedi.

Zırıh, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir diğer bursumuz olan, ilk 5 tercihte yüzde 30 tercih bursumuz ile ilk 5 tercihte üniversitemizi tercih eden ve ÖSYM Başarı bursu ile yerleşen tüm öğrencilere tüm bölüm ve programlarda + yüzde 30 oranında Tercih Bursu olanağı sağlıyoruz. Yöre Bursu kapsamı dışında kalan bölgelerde üniversitemizin tüm lisans bölümleri (Psikoloji Bölümü Hariç) ile Önlisans Programlarında (İlk ve Acil Yardım Programı Hariç) tam ücretli olarak ilk 3 tercihinde yazan ve yerleşen öğrencilere 2020 – 2021 Eğitim öğretim ücreti mali kayıtlarında Lisans Bölümlerinde, yüzde 30+ yüzde 30, önlisans bölümlerinde ise yüzde 30 + yüzde 15 oranında ilk 3 tercihte Rumeli Bursu uygulanacaktır."

YKS sonuçlarının 4 Ağustos'ta açıklanmasının planladığını hatırlatan Zırıh, "Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrenciler tercihlerini yaparken, bu burs detaylarını incelemek ve bilgi almak için call center üzerinden üniversite yetkililerine ya da web sitemizden detaylı bilgiye ulaşabilirler" diyerek sözlerini noktaladı.