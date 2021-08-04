Üniversite, burs imkanlarını duyurdu - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçları açıklandı. Adaylar tercihlerini 05-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. İstanbul Rumeli Üniversitesi de sınav sonrası aday öğrencilere sağlayacağı burslar hakkında detaylı bilgiler verdi. Üniversite, kendilerini tercih eden adaylara 'Yöre Bursu, Tercih Bursu ve Rumeli Bursu' vereceğini duyurdu.

6 yıllık genç bir üniversite olmalarına rağmen, dünya üniversitesi olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediklerini dile getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh öğrencilere sundukları burs imkanları ile ilgili bilgi verdi. "Üniversitenin, 'Yöre Bursu', 'Tercih Bursu' ve 'Rumeli Bursu' olmak üzere üç çeşit burs seçeneği olduğunu söyleyen Zırıh, "İlk 3 tercihte yüzde 45 Yöre Bursumuz, İstanbul İli Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt ve Silivri ilçeleri Tekirdağ ili ve tüm ilçeleri, Kırklareli ili ve tüm ilçeleri, Edirne ili ve tüm ilçelerini kapsıyor. Lisans ve ön lisans programları için (İlk ve Acil Yardım Programı haricinde), ilk üç tercihte yazan ve yerleşen tüm öğrencilerimize yüzde 45 oranında yöre bursu vererek öğrencilerimize akademik eğitim imkanı sunuyoruz" dedi.

İLK 5 TERCİHTE BURS İMKANI

Zırıh, "Bir diğer bursumuz olan, ilk 5 tercihte yüzde 30 tercih bursumuz ile ilk 5 tercihte üniversitemizi tercih eden ve ÖSYM başarı bursu ile yerleşen tüm öğrencilere tüm bölüm ve programlarda + yüzde 30 oranında Tercih Bursu olanağı sağlıyoruz" diye konuştu.

Tuğba Zırıh burs imkanlarıyla ilgili yaptığı açıklamasının devamında, "Yöre Bursu kapsamı dışında kalan bölgelerde üniversitemizin tüm lisans bölümleri (Psikoloji Bölümü Hariç) ile Önlisans Programlarında (İlk ve Acil Yardım Programı Hariç) tam ücretli olarak ilk 3 tercihinde yazan ve yerleşen öğrencilere 2020 – 2021 Eğitim öğretim ücreti mali kayıtlarında Lisans Bölümlerinde, yüzde 30+ yüzde 30, ön lisans bölümlerinde ise yüzde 30 + yüzde 15 oranında ilk 3 tercihte Rumeli Bursu uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin tercihlerini yaparken, bu burs detaylarını incelemek ve bilgi almak için call center üzerinden üniversite yetkililerine ya da web sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecekleri kaydedildi.