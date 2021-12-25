Üniversite caddesi asfaltlanıyor - Son Dakika
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Üniversite caddesi asfaltlanıyor

25.12.2021 14:15
Üniversite caddesi asfaltlanıyor

Üniversite caddesi asfaltlanıyorAntalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçesinde Üniversite Caddesi devamındaki yeni yolun altyapısını tamamlayarak ve asfaltlamaya başladı.

Üniversite caddesi asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Konyaaltı ilçesinde Üniversite Caddesi devamındaki yeni yolun altyapısını tamamlayarak ve asfaltlamaya başladı. Yaklaşık 7 milyon lira yatırım bedelli yeni yol, en kısa sürede hizmete açılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı ilçesi Üniversite Caddesi devamında başlatılan yeni yol açma çalışmasında sona gelindi. Atatürk Bulvarı ve Eski İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nın yükünü azaltacak yaklaşık bir kilometrelik yeni yolda asfaltlama işlemi başladı.

AYDINLATMA YAPILACAK

Üniversite cephesine duvar yapılan yolda, kaldırım çalışması ve su alma yapıları tamamlanacak. Aydınlatma direklerinin yerleştirileceği yola 2 kat asfalt uygulanacak.

Pınarbaşı Mahallesi 12'nci Cadde ile Pınarbaşı Caddesi Kavşağı'nı birleştiren yol, Üniversite Caddesi'nin devamı olacak. Yeni yol Atatürk Bulvarı'nın ve Eski İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nın yükünü büyük oranda azaltacak.

ULAŞIM KOLAYLAŞACAK

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından açılan Akdeniz Üniversitesi'nin güney sınırındaki 30 metre genişliğindeki imar yolu 2 şeritli gidiş geliş olacak. Yaklaşık 7 milyon lira maliyetli yeni yol Uncalı bölgesindeki birçok mahalleye ve Akdeniz Üniversitesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Üniversite, Konyaaltı, Yatırım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Üniversite caddesi asfaltlanıyor - Son Dakika


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