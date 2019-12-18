Üniversite çalışanı tarafından dolandırıldığını iddia eden rektörün kızı ifade verdi - Son Dakika

Rektör Umran Savaş İnan'ın kızı Ayşe İnan'dan toplamda 1 milyon 150 bin liralık para alarak, dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan ve o dönem üniversite koordinatörü olan sanık Ramazan K.'nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, şikayetçi Ayşe İnan ifade vererek "Paraları çok olduğu için torbayla getirdim" dedi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Ayşe İnan'ın babası Rektör Umran Savaş İnan da kızının, sanığın şantajıyla para verdiğini söylediğini anlattı.

"PARA VERDİĞİMDE KİMSE YANIMDA YOKTU"

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ramazan K. ile şikayetçi Ayşe İnan ve taraf avukatları katıldı.

ABD'de doğup büyüyen şikayetçi Ayşe İnan, Türkçeyi iyi konuşamadığını belirterek savunmasını yazılı sundu. "Sanıktan şikayetçiyim" diyen Ayşe İnan, paraları nasıl verdiği sorusuna "Ben iddia ettiğim paraların tamamını Koç Üniversitesi'nde sanık Ramazan K.'nın odasındayken kendisine verdim. Para verdiğimde kimse yanımda yoktu. Başka gören olmadı. Sanık Ramazan'a para verdiğimi ispatlayacak kamera gibi bir delilim yoktur. Paraları çok olduğu için torbayla getirdim. Ancak kamera görüntülerinde torbayla geçişimin olduğunu da sanmıyorum. Torbanın şu anda nasıl bir torba olduğunu hatırlamıyorum. Poşet gibi olup olmadığını hatırlamıyorum" dedi.

"1 MİLYON 150 BİN TL'Yİ ÜÇ DEFADA ÖDEDİM"

Sanık tarafından verilen dekontları da üniversitedeki ofisinde aldığını söyleyen İnan, "Tüm paraları verdikten sonra sanık Ramazan K., bana en son ödediğim paranın belgesi olarak dekont verdi. Ben 1 milyon 150 bin TL parayı üç defada ödedim. Babamın hesaplarından alarak sanığa verdim" dedi. Ayşe İnan, "Soruşturma başlatılması için şikayet edinceye kadar sanıkla telefon irtibatım devam etti. Çünkü kandırılıp kandırılmadığımı ve gerçek durumu öğrenmeye çalıştım" diye konuştu. Şikayetçi avukatları, yayın yasağı verilmesi talebinde bulundular.

REKTÖR DURUŞMADA TANIK OLARAK DİNLENDİ

Koç Üniversitesi Rektörü Umran Savaş İnan ise duruşmada tanık olarak dinlendi. Umran Savaş İnan, "Sanık Koç Üniversitesi'nde Dış İlişkiler müdürüydü. 2019 yılı Şubat ayında sözleşmesi feshedildi. Sanık, kızımın eski eşine iş bulması konusunda yardımcı oldu. Daha sonra kızımın boşanma davası sürecinde de yol göstermek şeklinde sanık yardımcı oldu. 2018 yılı sonuna doğru sanığın birtakım yanlış işlemlerini fark etmeye başladım. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nı iyi tanıdığını söylüyordu. Birlikte bakanı ziyarete gittik. Bakanın sanığı tanımadığını fark ettim" diyerek sanığın kendisini başkalarına üniversitenin genel sekreter yardımcısı olarak tanıttığını öğrendiğini, ancak üniversitede böyle bir makam olmadığını anlattı. Sanığın bu unvanı kullanarak silah ruhsatı ve emniyetten koruma kararı da çıkarttığını öğrendiğini de söyleyen Umran Savaş İnan, "Sanığın bu eylemleri sebebiyle oluşan güvensizlikten dolayı konuyu evde anlatmam üzere kızım, sanığın şantajıyla para verdiğini söyledi. Sanığın kandırarak paraları aldığını, boşanma davası olduğu için çocuğundan ayrı bırakılma tehdidi altında bu paraları ödediğini söyledi" şeklinde konuştu. İki ayrı bankada parası olduğunu da ifade eden İnan, 85 bin dolarının kızına ait olduğunu, istemesi üzerine ona verdiğini, daha sonra da kızı para istedikçe parça parça para verdiğini söyledi. Hakimin, "Kızınızın bu kadar yüksek miktarda parayı neden istediğini merak etmediniz mi?" şeklindeki sorusuna ise İnan, "Hem ABD'den yeni gelmesi, hem de uyum sürecinden dolayı, hem de eski eşinin ailesine verebileceği kanaatiyle yüksek miktarlı parayı ne yaptığını sormadım" diye cevap verdi. Mahkeme, yayın yasağı talebini reddederek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianameye göre, şikayetçi Ayşe İnan eşiyle yaşadıklarını ve uyuşturucu madde kullanması nedeniyle çocuğunu elinden alınabileceğini güvendiği üniversite çalışanı sanık Ramazan K.'ya anlattı. İddiaya göre, sanık Ramazan Kalaycı, "Polisin ve MİT'in elinde çok ciddi kayıtlar var" diyerek müştekiyi korkuttu. İddianamede, şikayetçi Ayşe İnan'ın bu kayıt ve belgelerin silinmediği takdirde çocuğunun elinden alınacağından korktuğu için sanık Ramazan Kalaycı'nın kendisine sunduğu bütün teklifleri kabul ederek 2017 yılının Ekim ayında 350 bin TL, sonra 350 bin TL, 2018 yılı Eylül ayında 450 bin TL olarak elden sanığa verdiği belirtildi. Sanık Ramazan Kalaycı'nın verilen paraların emniyet ve MİT'deki kayıtlarını silecek kişilerin çocuklarının adına burs olarak yatırıldığını söyleyip müştekiye banka dekontları verdi. Dekontların sahte olduğu ortaya çıkınca sanıktan şikayetçi oldu. Soruşturmada tanık olarak ifadesi alınan Rektör Umran Savaş İnan da ifadesi iddianamede yer aldı. Sanık Ramazan Kalaycı hakkında "Kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin görüleceği vaadiyle dolandırıcılık" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından 5 yıl 9 aydan 18 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

- İstanbul