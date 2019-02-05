Üniversite Çalışanlarına Bez Torba Dağıtıldı

Trakya Üniversitesi
(TÜ) ve üniversitenin çevreci öğretim görevlisi İspanyol Begona Rodriguez tarafından kurulan "Plastiğe Hayır Platformu" işbirliğinde hazırlanan doğa dostu yıkanabilir bez torbalar üniversite personeline dağıtılıyor.
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık" projesine destek vermek, naylon poşet kullanımı azaltmak ve ortadan kaldırmak amacıyla yüzde 100 pamuktan üretilen doğa dostu bez torbalar hazırlayıp, üniversite çalışanlarına dağıttıklarını söyledi.
Rektör Tabakoğlu, üniversite olarak doğanın korunması amacıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Doğayı ve yaşam kaynaklarımızı korumak ve onları gelecek nesillere taşımak bizlerin borcu. Çevre kirliliğinin kritik bir eşiğe geldiği günümüzde böyle bir hareketin başlaması gerekiyordu. Cumhurbaşkanı
Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
hanımefendinin himayelerinde başlayan bu projeye biz de Trakya Üniversitesi olarak topyekun destek veriyoruz." dedi.
Doğanın korumasına amacıyla hayat geçirilen proje kapsamında üniversite olarak çalışmalar yaptıklarını anlatan Tabakoğlu, "Kısa zaman içerisinde hazırlıklarımızı tamamladık, geri dönüşüm için teknik alt yapı eksikliklerimizi giderdik. Rektörlük binasında başlayıp kısa süre içerisinde tüm binalarımıza yaygınlaştıracağımız atık kumbaralarımızla geri dönüşümü kaynağında başlatacağız. Çalışanlarımızın plastik poşet kullanımını önlemek ve onları bez torba kullanmaya teşvik etmek, geri dönüşüm ve çevre bilinci ile alakalı farkındalığı ve bilinci artırmak amacıyla çalışanlarımıza da bez torba dağıtıyoruz. Bu adımı üniversitemiz genelinde yaygınlaştıracağız. Eminim bu çalışmamız herkese örnek olacak." şeklinde konuştu.
Bez torba dağıtım etkinliğine, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman Nuri Hatipoğlu, Prof. Dr. Cem Uzun
, TÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç ve Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin
'de katıldı.