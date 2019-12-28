Üniversite çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üniversite çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Üniversite çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üniversite yerleşkesi etrafında bazı kişilerce uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polisin belirlenen adreslerde yaptığı aramalarda bir kilo 400 gram esrar, 615 gram uyuşturu madde ve hap, tabanca ile tüfek ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Üniversite çevresinde uyuşturucu sattığı iddiasıyla 10 şüpheli tutuklandı

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:18 Kaynak: AA
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