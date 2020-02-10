Üniversite çiftliğinde doğan dördüz koyunlar - Son Dakika

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Birimi tarafından yetiştirilen koyunlardan biri tarafından tek batında dünyaya getirilen 4 yavrunun gelişimleri sağlıklı şekilde sürüyor.

Türk saanen keçisi ile Tahirova süt koyunlarının yetiştirildiği birimde yaklaşık 100 baş koyun ile 30 baş civarında keçi bulunuyor.

Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Birimi yetkilisi Doç. Dr. Cemil Tölü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğumların ocak ayı sonunda başladığını söyledi.

Tahirova koyun yetiştiriciliğine 2012'de başladıklarını belirten Tölü, şöyle devam etti:

"Bu sene şu ana kadarki doğumlarımızda ikiz ve üçüzlerimiz de var. 4 yaşındaki bir koyunumuz ise dördüz yavruladı. Üçüz biraz daha fazla rastlanır. Dördüz, beşiz daha enderdir, daha azdır. Dördüz doğumdaki yavrularımızın tamamı sağlıklı biçimde yaşamlarına devam ediyor. 31 Ocak gecesi doğdular. Burada 24 saat çalışma düzenimizde öğrenci arkadaşlarımız, Zootekni Bölümü lisans ve lisans üstü öğrencilerimiz ve bizlerin kontrolünde sürekli doğumlar takip edilmekte. Dördüzlerimize yaşları ilerledikçe annelerinin süt verimi yetmeyecektir. Biz bunlara başka koyunların sütlerini vererek doymalarını sağlıyoruz. Zaten yeme alıştıklarında büyümelerinde herhangi bir problem olmayacaktır."

Tölü, dördüzlerin toplam ağırlığının yaklaşık 12,5 kilogram olduğunu dile getirdi.

Yavrularda, yaşama gücüyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını anlatan Tölü, "İşletmemizde bu koyun ırkımızda üçüzlerimiz oluyordu. Yani çokuzluğumuz yüzde 70-80 civarındaydı. Bu sene ilk defa bir dördüz yavrumuz oldu. Dördüz yavru, çokuz yavrusu olması önemli değil önemli olan bütün yavruların sağlıklı olması, yaşayabilmesi." diye konuştu.