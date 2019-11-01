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Üniversite de Cumhuriyet Koşusu Yapıldı

6 saat önce

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Cumhuriyetin 96. yılı münasebetiyle "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.

Üniversite de Cumhuriyet Koşusu Yapıldı, System.String[]

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Cumhuriyetin 96. yılı münasebetiyle "Cumhuriyet Koşusu" yapıldı.


Üniversitenin 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen koşuya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar ile Prof. Dr. Abdurahman Çetin ve öğrenciler katıldı. Bayanlarda BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencilerinden Pervin Karabaş birinci, Medine Yaman ikinci, Elif Sarar üçüncü olurken; erkeklerde BESYO Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bölümü öğrencisi Muhammet Özkan birinci, BESYO Antrenörlük Bölümü öğrencilerinden Bedirhan Cankurtaran ikinci ve Ökkeş Çelik üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar ile Prof. Dr. Abdurahman Çetin tarafından verildi. - KİLİS

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:58 Kaynak: İHA
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